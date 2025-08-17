Einheitsübersetzung

Der Herr und sein Gesalbter

1 Warum toben die Völker, warum ersinnen die Nationen nichtige Pläne?

2 Die Könige der Erde stehen auf, die Großen tun sich zusammen gegen den HERRN und seinen Gesalbten:

3 Lasst uns ihre Fesseln zerreißen und von uns werfen ihre Stricke!

4 Er, der im Himmel thront, lacht, der HERR verspottet sie.

5 Dann spricht er in seinem Zorn zu ihnen, in seinem Grimm wird er sie erschrecken:

6 Ich selber habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg.

7 Den Beschluss des HERRN will ich kundtun. / Er sprach zu mir: Mein Sohn bist du. Ich selber habe dich heute gezeugt.

8 Fordere von mir und ich gebe dir die Völker zum Erbe und zum Eigentum die Enden der Erde.

9 Du wirst sie zerschlagen mit eisernem Stab, wie Krüge aus Ton wirst du sie zertrümmern.

10 Nun denn, ihr Könige, kommt zur Einsicht, lasst euch warnen, ihr Richter der Erde!

11 Mit Furcht dient dem HERRN, jubelt ihm zu mit Beben,

12 küsst den Sohn, damit er nicht zürnt und euer Weg sich nicht verliert, denn wenig nur und sein Zorn ist entbrannt. Selig alle, die bei ihm sich bergen!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten