Einheitsübersetzung

Bitte um Gottes Hilfe für den König

1 Für den Chormeister. Ein Psalm Davids.

2 Der HERR antworte dir am Tag der Bedrängnis, der Name des Gottes Jakobs schütze dich.

3 Er sende dir Hilfe vom Heiligtum und vom Zion her stütze er dich.

4 Er gedenke all deiner Gaben und dein Brandopfer möge ihm köstlich sein. [Sela]

5 Er schenke dir, was dein Herz begehrt, und er erfülle all dein Planen.

6 Wir wollen jubeln über deine Hilfe und im Namen unseres Gottes das Banner erheben. Der HERR erfülle all deine Bitten.

7 Nun hab ich erkannt: Der HERR schafft Rettung seinem Gesalbten. Er antwortet ihm von seinem heiligen Himmel her mit der rettenden Kraft seiner Rechten.

8 Diese setzen auf Wagen, jene auf Rosse, wir aber bekennen den Namen des HERRN, unsres Gottes.

9 Sie sind gestürzt und gefallen; wir aber bleiben aufrecht und stehen.

10 Schaff doch Rettung, HERR! Der König antworte uns am Tag, da wir rufen.

