Einheitsübersetzung

Dank für Gottes Hilfe beim Sieg des Königs

1 Für den Chormeister. Ein Psalm Davids.

2 HERR, an deiner Macht freut sich der König; über deine Hilfe, wie jubelt er laut.

3 Du hast ihm den Wunsch seines Herzens gewährt, ihm nicht versagt, was seine Lippen begehrten. [Sela]

4 Ja, du kommst ihm entgegen mit Segen und Glück, du setzt auf sein Haupt eine goldene Krone.

5 Leben erbat er von dir, du gabst es ihm, lange Jahre, immer und ewig.

6 Groß ist seine Herrlichkeit durch deine rettende Tat, du legst auf ihn Hoheit und Pracht.

7 Ja, du machst ihn zum Segen für immer; du beglückst ihn mit Freude vor deinem Angesicht.

8 Denn der König vertraut auf den HERRN, durch die Huld des Höchsten wird er nicht wanken.

9 Deine Hand finde all deine Feinde; deine Rechte finde, die dich hassen.

10 Du lässt sie glühen wie einen feurigen Ofen, sobald dein Angesicht erscheint. Der HERR verschlingt sie in seinem Zorn und es frisst sie das Feuer.

11 Du wirst ihre Brut von der Erde tilgen; ihre Nachkommen aus der Mitte der Menschen.

12 Denn sie hatten Böses gegen dich vor, sie haben Ränke ersonnen - sie werden nichts vermögen.

13 Denn du schlägst sie in die Flucht, wenn du mit deinem Bogen auf ihr Angesicht zielst.

14 Erhebe dich, HERR, in deiner Macht! Deiner Kraft wollen wir singen und spielen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten