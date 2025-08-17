Einheitsübersetzung

Bitte um Vergebung und Leitung

1 Von David. Zu dir, HERR, erhebe ich meine Seele,

2 mein Gott, auf dich vertraue ich. Lass mich nicht zuschanden werden, lass meine Feinde nicht triumphieren!

3 Es wird ja niemand, der auf dich hofft, zuschanden; zuschanden wird, wer dir schnöde die Treue bricht.

4 Zeige mir, HERR, deine Wege, lehre mich deine Pfade!

5 Führe mich in deiner Treue und lehre mich; denn du bist der Gott meines Heils. Auf dich hoffe ich den ganzen Tag.

6 Gedenke deines Erbarmens, HERR, und der Taten deiner Gnade; denn sie bestehen seit Ewigkeit!

7 Gedenke nicht meiner Jugendsünden und meiner Frevel! Nach deiner Huld gedenke meiner, HERR, denn du bist gütig!

8 Der HERR ist gut und redlich, darum weist er Sünder auf den rechten Weg.

9 Die Armen leitet er nach seinem Recht, die Armen lehrt er seinen Weg.

10 Alle Pfade des HERRN sind Huld und Treue denen, die seinen Bund und seine Zeugnisse wahren.

11 Um deines Namens willen, HERR, vergib meine Schuld, denn sie ist groß!

12 Wer ist der Mensch, der den HERRN fürchtet? Ihm weist er den Weg, den er wählen soll.

13 Dann wird er wohnen im Glück, seine Nachkommen werden das Land besitzen.

14 Der Rat des HERRN steht denen offen, die ihn fürchten, und sein Bund, um ihnen Erkenntnis zu schenken.

15 Meine Augen schauen stets auf den HERRN; denn er befreit meine Füße aus dem Netz.

16 Wende dich mir zu und sei mir gnädig; denn ich bin einsam und arm!

17 Ängste haben mein Herz gesprengt, führ mich heraus aus meiner Bedrängnis!

18 Sieh meine Armut und Plage an und nimm hinweg all meine Sünden!

19 Sieh meine Feinde, wie zahlreich sie sind, mit welchem tödlichen Hass sie mich hassen!

20 Erhalte mein Leben und rette mich, lass mich nicht zuschanden werden! Denn ich habe mich bei dir geborgen.

21 Unschuld und Redlichkeit mögen mich schützen, denn ich hoffe auf dich.

22 Gott, erlöse Israel aus all seinen Nöten!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten