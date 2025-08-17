Einheitsübersetzung

Bitte eines unschuldig Verfolgten

1 Von David. Verschaff mir Recht, HERR; denn in Lauterkeit ging ich meinen Weg! Dem HERRN habe ich vertraut, ich werde nicht wanken.

2 Erprobe mich, HERR, und durchforsche mich, prüfe mich auf Herz und Nieren:

3 Denn deine Huld stand mir vor Augen, in deiner Wahrheit ging ich meinen Weg.

4 Ich saß nicht bei falschen Leuten, mit Heuchlern habe ich keinen Umgang.

5 Verhasst ist mir die Versammlung derer, die Unrecht tun; bei Gottlosen kann ich nicht sitzen.

6 Ich will meine Hände in Unschuld waschen und deinen Altar, HERR, will ich umschreiten,

7 um laut das Lob zu verkünden und all deine Wunder zu erzählen.

8 HERR, ich liebe die Stätte deines Hauses und den Wohnort deiner Herrlichkeit.

9 Raff mich nicht hinweg mit den Sündern, mit den Blutmenschen nimm mir nicht das Leben!

10 An ihren Händen klebt Schandtat, ihre Rechte ist voll von Bestechung.

11 Ich aber gehe meinen Weg in Lauterkeit. Erlöse mich und sei mir gnädig!

12 Mein Fuß steht auf ebenem Grund. Den HERRN will ich in den Versammlungen preisen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten