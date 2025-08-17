Einheitsübersetzung

Lobpreis auf Gottes Herrlichkeit

1 Ein Psalm Davids. Bringt dar dem HERRN, ihr Himmlischen, bringt dar dem HERRN Ehre und Macht!

2 Bringt dar dem HERRN die Ehre seines Namens, werft euch nieder vor dem HERRN in heiliger Majestät!

3 Die Stimme des HERRN über den Wassern: Der Gott der Ehre hat gedonnert, der HERR über gewaltigen Wassern.

4 Die Stimme des HERRN voller Kraft, die Stimme des HERRN voll Majestät.

5 Die Stimme des HERRN bricht Zedern, der HERR hat zerbrochen die Zedern des Libanon.

6 Er ließ den Libanon hüpfen wie einen Jungstier, wie einen Wildstier den Sirjon.

7 Die Stimme des HERRN sprüht flammendes Feuer,

8 die Stimme des HERRN lässt die Wüste beben, beben lässt der HERR die Wüste von Kadesch.

9 Die Stimme des HERRN lässt Hirschkühe kreißen, sie reißt ganze Wälder kahl. In seinem Palast ruft alles: Ehre!

10 Der HERR thront über der Flut, der HERR thront als König in Ewigkeit.

11 Der HERR gebe Macht seinem Volk. Der HERR segne sein Volk mit Frieden.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten