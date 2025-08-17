Einheitsübersetzung

Hilferuf und Erhörung in Feindesnot am Morgen

1 Ein Psalm Davids, als er vor seinem Sohn Abschalom floh.

2 HERR, wie viele sind meine Bedränger; viele stehen gegen mich auf.

3 Viele gibt es, die von mir sagen: Er findet keine Hilfe bei Gott. [Sela]

4 Du aber, HERR, bist ein Schild für mich, du bist meine Ehre und erhebst mein Haupt.

5 Ich habe laut zum HERRN gerufen; da gab er mir Antwort von seinem heiligen Berg. [Sela]

6 Ich legte mich nieder und schlief, ich erwachte, denn der HERR stützt mich.

7 Viele Tausende von Kriegern fürchte ich nicht, die mich ringsum belagern.

8 HERR, steh auf, mein Gott, bring mir Hilfe! Denn all meinen Feinden hast du den Kiefer zerschmettert, hast den Frevlern die Zähne zerbrochen.

9 Beim HERRN ist die Hilfe. Auf deinem Volk ist dein Segen. [Sela]

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten