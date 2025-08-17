Einheitsübersetzung

Lob auf Gottes Huld in Schöpfung und Geschichte

1 Jubelt im HERRN, ihr Gerechten, den Redlichen ziemt der Lobgesang.

2 Preist den HERRN auf der Leier, auf der zehnsaitigen Harfe spielt ihm!

3 Singt ihm ein neues Lied, spielt kunstvoll mit Jubelschall!

4 Denn das Wort des HERRN ist redlich, all sein Tun ist verlässlich.

5 Er liebt Gerechtigkeit und Recht, erfüllt von der Huld des HERRN ist die Erde.

6 Durch das Wort des HERRN wurden die Himmel geschaffen, ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes.

7 Er sammelt das Wasser des Meeres und dämmt es ein, legt die Fluten in Kammern.

8 Die ganze Erde fürchte den HERRN; vor ihm sollen alle beben, die den Erdkreis bewohnen.

9 Denn er sprach und es geschah; er gebot und da stand es.

10 Der HERR vereitelte den Ratschluss der Nationen, er machte die Pläne der Völker zunichte.

11 Der Ratschluss des HERRN bleibt ewig bestehen, die Pläne seines Herzens durch alle Geschlechter.

12 Selig die Nation, deren Gott der HERR ist, das Volk, das er sich zum Erbteil erwählt hat.

13 Der HERR blickt herab vom Himmel, er sieht alle Menschen.

14 Von seinem Thronsitz schaut er nieder auf alle Bewohner der Erde.

15 Der ihre Herzen gebildet hat, er achtet auf all ihre Taten.

16 Dem König hilft nicht seine große Stärke, der Held rettet sich nicht durch große Kraft.

17 Trügerische Hilfe ist das Ross, es rettet nicht mit seiner großen Stärke.

18 Siehe, das Auge des HERRN ruht auf denen, die ihn fürchten, die seine Huld erwarten,

19 dass er ihre Seele dem Tod entreiße und, wenn sie hungern, sie am Leben erhalte.

20 Unsre Seele hofft auf den HERRN; er ist unsere Hilfe und unser Schild.

21 Ja, an ihm freut sich unser Herz, wir haben vertraut auf seinen heiligen Namen.

22 Lass deine Huld über uns walten, HERR, wie wir auf dich hofften!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten