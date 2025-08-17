Einheitsübersetzung

Gottes Schutz in der Nacht

1 Für den Chormeister. Mit Saitenspiel. Ein Psalm Davids.

2 Wenn ich rufe, gib mir Antwort, Gott meiner Gerechtigkeit! Du hast mir weiten Raum geschaffen in meiner Bedrängnis. Sei mir gnädig und hör auf mein Flehen!

3 Ihr Mächtigen, wie lange noch schmäht ihr meine Ehre, wie lange noch liebt ihr das Nichtige und sucht die Lüge? [Sela]

4 Erkennt, dass der HERR sich seinen Frommen erwählt hat, der HERR hört, wenn ich zu ihm rufe.

5 Erschreckt und sündigt nicht! Bedenkt es auf eurem Lager und werdet still! [Sela]

6 Bringt Opfer der Gerechtigkeit dar und vertraut auf den HERRN!

7 Viele sagen: Wer lässt uns Gutes schauen? HERR, lass dein Angesicht über uns leuchten!

8 Du legst mir größere Freude ins Herz, als andere haben bei Korn und Wein in Fülle.

9 In Frieden leg ich mich nieder und schlafe; denn du allein, HERR, lässt mich sorglos wohnen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten