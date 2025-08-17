Einheitsübersetzung

Gebet eines Kranken und Verlassenen

1 Für den Chormeister. Ein Psalm Davids.

2 Selig, wer sich des Geringen annimmt; zur Zeit des Unheils wird der HERR ihn retten.

3 Der HERR wird ihn behüten und am Leben erhalten. Man preist ihn glücklich im Land. Gib ihn nicht preis seinen gierigen Feinden!

4 Der HERR wird ihn auf dem Krankenbett stärken; sein ganzes Lager hast du in seiner Krankheit gewendet.

5 Ich sagte: HERR, sei mir gnädig! Heile mich, denn ich habe gegen dich gesündigt!

6 Meine Feinde reden über mich böse: Wann stirbt er endlich und wann vergeht sein Name?

7 Besucht mich jemand, so kommen seine Worte aus falschem Herzen. Er häuft für sich Unheil an, dann geht er hinaus und redet.

8 Gemeinsam tuscheln über mich alle, die mich hassen, und gegen mich sinnen sie Böses.

9 Verderben hat sich über ihn ergossen; wer einmal daliegt, der steht nicht mehr auf.

10 Auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Ferse gegen mich erhoben.

11 Du aber, HERR, sei mir gnädig; richte mich auf, damit ich ihnen vergelten kann!

12 Daran habe ich erkannt, dass du an mir Gefallen hast: wenn mein Feind nicht über mich triumphieren kann.

13 Weil ich aufrichtig bin, hieltest du mich fest und stelltest mich vor dein Angesicht für immer.

14 Gepriesen sei der HERR, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, ja amen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten