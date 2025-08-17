Einheitsübersetzung

Gott, der König aller Völker

1 Für den Chormeister. Ein Psalm der Korachiter.

2 Ihr Völker alle, klatscht in die Hände; jauchzt Gott zu mit lautem Jubel!

3 Denn Furcht gebietend ist der HERR, der Höchste, ein großer König über die ganze Erde.

4 Er unterwerfe uns Völker und zwinge Nationen unter unsere Füße.

5 Er erwähle für uns unser Erbland, den Stolz Jakobs, den er lieb hat. [Sela]

6 Gott stieg empor unter Jubel, der HERR beim Schall der Hörner.

7 Singt unserm Gott, ja singt ihm! Singt unserm König, singt ihm!

8 Denn König der ganzen Erde ist Gott. Singt ihm ein Weisheitslied!

9 Gott wurde König über die Völker, Gott hat sich auf seinen heiligen Thron gesetzt.

10 Versammelt sind die Fürsten der Völker als Volk des Gottes Abrahams. Denn Gott gehören die Schilde der Erde; er ist hoch erhaben.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten