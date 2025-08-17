Einheitsübersetzung

Zion, die Stadt Gottes

1 Ein Lied. Ein Psalm. Von den Korachitern.

2 Groß ist der HERR und hoch zu loben in der Stadt unseres Gottes.

3 Sein heiliger Berg ragt herrlich empor; er ist die Freude der ganzen Erde. Der Berg Zion liegt weit im Norden; er ist die Stadt des großen Königs.

4 Gott ist in ihren Palästen, als sichere Burg erwiesen.

5 Denn siehe: Könige traten zusammen, gemeinsam rückten sie näher.

6 Sie sahen auf, da erstarrten sie; sie waren bestürzt und flohen.

7 Dort packte sie Zittern wie Wehen eine Gebärende.

8 Mit Sturm aus dem Osten zerbrichst du die Schiffe von Tarschisch.

9 Wie wir es gehört, so haben wir es gesehen in der Stadt des HERRN der Heerscharen, der Stadt unsres Gottes. Gott macht sie fest auf ewig. [Sela]

10 Wir haben, Gott, deine Huld bedacht inmitten deines Tempels.

11 Wie dein Name, Gott, so reicht dein Ruhm bis an die Enden der Erde; deine Rechte ist voll von Gerechtigkeit.

12 Der Berg Zion freue sich, die Töchter Judas sollen über deine Urteile jubeln.

13 Umkreist den Zion, umschreitet ihn, zählt seine Türme!

14 Betrachtet seine Wälle, geht in seinen Palästen umher, damit ihr einem späteren Geschlecht erzählen könnt:

15 Ja, das ist Gott, unser Gott für immer und ewig. Über das Sterben hinaus wird er selbst uns leiten.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten