Der rechte Gottesdienst

1 Ein Psalm Asafs. Gott, ja Gott, der HERR, hat gesprochen, er rief die Erde vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang.

2 Vom Zion her, der Krone der Schönheit, ging Gott auf in strahlendem Glanz.

3 Unser Gott möge kommen und nicht schweigen; Feuer frisst vor ihm her; um ihn stürmt es gewaltig.

4 Dem Himmel droben und der Erde ruft er zu, um sein Volk zu richten:

5 Versammelt mir all meine Frommen, die den Bund mit mir schließen beim Opfer!

6 Da taten die Himmel seine Gerechtigkeit kund; weil Gott selbst der Richter ist. [Sela]

7 Höre, mein Volk, ich rede. Israel, ich bin gegen dich Zeuge, Gott, dein Gott bin ich.

8 Nicht wegen deiner Opfer rüge ich dich, deine Brandopfer sind mir immer vor Augen.

9 Aus deinem Haus nehme ich keinen Stier an, keine Böcke aus deinen Hürden.

10 Denn mir gehört alles Wild des Waldes, das Vieh auf den Bergen zu Tausenden.

11 Ich kenne alle Vögel der Berge, was sich regt auf dem Feld, ist mein Eigen.

12 Hätte ich Hunger, ich brauchte es dir nicht zu sagen, denn mein ist der Erdkreis und seine ganze Fülle.

13 Soll ich denn das Fleisch von Stieren essen und das Blut von Böcken trinken?

14 Bring Gott ein Opfer des Dankes und erfülle dem Höchsten deine Gelübde!

15 Ruf mich am Tage der Not; dann rette ich dich und du wirst mich ehren.

16 Zum Frevler aber spricht Gott: Was zählst du meine Gebote auf und führst meinen Bund in deinem Mund?

17 Dabei war Zucht dir verhasst, meine Worte warfst du hinter dich.

18 Sahst du einen Dieb, hattest du an ihm Gefallen, mit Ehebrechern hattest du Gemeinschaft.

19 Dein Mund redete böse Worte und mit Betrug verbindet sich deine Zunge.

20 Du setzt dich hin und redest gegen deinen Bruder, auf den Sohn deiner Mutter häufst du Verleumdung.

21 Das hast du getan und ich soll schweigen? Meinst du, ich bin wie du? Ich halte es dir vor Augen und rüge dich.

22 Ihr, die ihr Gott vergesst, begreift es doch! Sonst zerreiße ich euch und niemand kann euch retten.

23 Wer Opfer des Dankes bringt, ehrt mich; wer den rechten Weg beachtet, den lasse ich das Heil Gottes schauen.

