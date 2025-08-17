Einheitsübersetzung

Bitte um Vergebung und Neuschaffung

1 Für den Chormeister. Ein Psalm Davids.

2 Als der Prophet Natan zu ihm kam, nachdem er zu Batseba gegangen war.

3 Gott, sei mir gnädig nach deiner Huld, tilge meine Frevel nach deinem reichen Erbarmen!

4 Wasch meine Schuld von mir ab und mach mich rein von meiner Sünde!

5 Denn ich erkenne meine bösen Taten, meine Sünde steht mir immer vor Augen.

6 Gegen dich allein habe ich gesündigt, ich habe getan, was böse ist in deinen Augen. So behältst du recht mit deinem Urteilsspruch, lauter stehst du da als Richter.

7 Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen.

8 Siehe, an Treue im Innersten hast du Gefallen, im Verborgenen lehrst du mich Weisheit.

9 Entsündige mich mit Ysop, dann werde ich rein; wasche mich und ich werde weißer als Schnee!

10 Lass mich Entzücken und Freude hören! Jubeln sollen die Glieder, die du zerschlagen hast.

11 Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden, tilge alle Schuld, mit der ich beladen bin!

12 Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und einen festen Geist erneuere in meinem Innern!

13 Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht, deinen heiligen Geist nimm nicht von mir!

14 Gib mir wieder die Freude deines Heils, rüste mich aus mit dem Geist der Großmut!

15 Ich will die Frevler deine Wege lehren und die Sünder kehren um zu dir.

16 Befreie mich von Blutschuld, Gott, du Gott meines Heils, dann wird meine Zunge jubeln über deine Gerechtigkeit!

17 Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde!

18 Schlachtopfer willst du nicht, ich würde sie geben, an Brandopfern hast du kein Gefallen.

19 Schlachtopfer für Gott ist ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verschmähen.

20 Nach deinem Wohlgefallen tu Gutes an Zion, erbaue wieder die Mauern Jerusalems!

21 An Schlachtopfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und an Ganzopfern hast du Gefallen, dann wird man auf deinem Altar Stiere opfern.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten