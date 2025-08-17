Einheitsübersetzung

Die Torheit des Gottesleugners

1 Für den Chormeister. Nach der Weise Krankheit. Ein Weisheitslied Davids.

2 Der Tor sagt in seinem Herzen: Es gibt keinen Gott. Sie handeln verderbt und tun abscheuliches Unrecht, da ist keiner, der Gutes tut.

3 Gott blickt vom Himmel herab auf die Menschen, um zu sehen, ob ein Verständiger da ist, einer, der Gott sucht.

4 Abtrünnig sind sie alle, alle zusammen verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht ein Einziger.

5 Haben denn die Übeltäter keine Einsicht? Sie fressen mein Volk, als äßen sie Brot. Gott rufen sie nicht an.

6 Dort trifft sie ein gewaltiger Schrecken, ohne dass Erschreckendes da ist, denn Gott zerstreut die Knochen deines Bedrängers. Du machst sie zuschanden, denn Gott hat sie verworfen.

7 Wer bringt vom Zion her Rettung für Israel? Wenn Gott das Geschick seines Volkes wendet, jubelt Jakob, freut sich Israel.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten