Einheitsübersetzung

Hilferuf eines Bedrängten

1 Für den Chormeister. Mit Saitenspiel. Ein Weisheitslied Davids.

2 Als die Sifiter kamen und Saul meldeten: David hält sich bei uns verborgen.

3 Gott, durch deinen Namen rette mich, verschaff mir Recht mit deiner Kraft!

4 Gott, höre mein Bittgebet, vernimm die Worte meines Mundes!

5 Denn fremde Menschen standen auf gegen mich, Gewalttätige trachteten mir nach dem Leben, sie stellten sich Gott nicht vor Augen. [Sela]

6 Siehe, Gott ist mir Helfer, der Herr ist unter denen, die mein Leben stützen.

7 Auf meine Gegner falle das Böse zurück. In deiner Treue vernichte sie!

8 Bereitwillig will ich dir opfern, will deinem Namen danken, HERR, denn er ist gut.

9 Denn er hat mich herausgerissen aus all meiner Not, mein Auge schaut herab auf meine Feinde.

