Einheitsübersetzung

Gott als Schutzburg der Verfolgten

1 Für den Chormeister. Nach der Weise Verdirb nicht! Ein Miktam-Lied Davids. Als Saul hinschickte und man das Haus bewachte, um ihn zu töten.

2 Entreiß mich meinen Feinden, mein Gott, beschütze mich vor meinen Gegnern!

3 Entreiß mich denen, die Unrecht tun, vor blutgierigen Männern rette mich!

4 Denn siehe: Sie lauerten mir auf, Mächtige greifen mich an. An mir, HERR, ist kein Frevel und keine Sünde.

5 Ich bin ohne Schuld. Sie aber stürmen vor und stellen sich auf. Wach auf, komm mir entgegen und sieh doch!

6 HERR, du Gott der Heerscharen, Gott Israels, wach auf, such heim alle Völker, sei keinem gnädig, der treulos Unrecht tut! [Sela]

7 Am Abend kommen sie wieder, sie kläffen wie Hunde, umkreisen die Stadt.

8 Siehe, sie geifern mit ihrem Maul, Schwerter sind auf ihren Lippen: Wer wird es schon hören?

9 Du aber, HERR, lachst über sie, du spottest über alle Völker.

10 Meine Stärke, an dich will ich mich halten, denn Gott ist meine schützende Burg.

11 Mein huldreicher Gott kommt mir entgegen; Gott lässt mich herabsehen auf meine Gegner.

12 Töte sie nicht, damit mein Volk nicht vergisst. In deiner Macht zerstreue sie, wirf sie nieder, HERR, du unser Schild!

13 Sünde ist in ihrem Mund jedes Wort ihrer Lippen, sie sollen sich in ihrem Hochmut verfangen wegen des Fluchs und der Lüge, die sie reden.

14 Vernichte sie im Zorn, vernichte und sie sind nicht mehr da! Sie sollen erkennen, dass Gott in Jakob Herrscher ist und bis an die Enden der Erde. [Sela]

15 Am Abend kommen sie wieder, sie kläffen wie Hunde, umkreisen die Stadt,

16 sie streunen umher, gierig nach Fraß, werden sie nicht satt, dann knurren sie.

17 Ich aber will deine Stärke besingen, über deine Huld jubeln am Morgen, denn du wurdest mir zur schützenden Burg, eine Zuflucht am Tag meiner Bedrängnis.

18 Meine Stärke, dir will ich singen und spielen, denn Gott ist meine schützende Burg, er, mein huldreicher Gott.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten