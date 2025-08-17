Einheitsübersetzung online lesen
Fürbitte für den König
1 Für den Chormeister. Zum Saitenspiel. Von David.
2 Höre doch, Gott, meinen Schrei, achte doch auf mein Bittgebet!
3 Vom Ende der Erde rufe ich zu dir; denn mein Herz ist verzagt. Führe mich auf den Felsen, der mir zu hoch ist!
4 Denn du bist meine Zuflucht, ein fester Turm gegen die Feinde.
5 In deinem Zelt möchte ich Gast sein auf ewig, mich bergen im Schutz deiner Flügel. [Sela]
6 Denn du, Gott, hast meine Gelübde gehört/ und denen das Erbe gegeben, die deinen Namen fürchten.
7 Füge den Tagen des Königs noch viele hinzu! Seine Jahre mögen dauern von Geschlecht zu Geschlecht.
8 Er throne ewig vor Gottes Angesicht. Huld und Treue mögen ihn behüten.
9 Dann will ich allzeit deinem Namen singen und spielen und Tag für Tag meine Gelübde erfüllen.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten