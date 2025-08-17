Einheitsübersetzung

Fürbitte für den König

1 Für den Chormeister. Zum Saitenspiel. Von David.

2 Höre doch, Gott, meinen Schrei, achte doch auf mein Bittgebet!

3 Vom Ende der Erde rufe ich zu dir; denn mein Herz ist verzagt. Führe mich auf den Felsen, der mir zu hoch ist!

4 Denn du bist meine Zuflucht, ein fester Turm gegen die Feinde.

5 In deinem Zelt möchte ich Gast sein auf ewig, mich bergen im Schutz deiner Flügel. [Sela]

6 Denn du, Gott, hast meine Gelübde gehört/ und denen das Erbe gegeben, die deinen Namen fürchten.

7 Füge den Tagen des Königs noch viele hinzu! Seine Jahre mögen dauern von Geschlecht zu Geschlecht.

8 Er throne ewig vor Gottes Angesicht. Huld und Treue mögen ihn behüten.

9 Dann will ich allzeit deinem Namen singen und spielen und Tag für Tag meine Gelübde erfüllen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten