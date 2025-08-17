Einheitsübersetzung

Vertrauen auf Gottes Macht und Huld

1 Für den Chormeister. Nach Jedutun. Ein Psalm Davids.

2 Bei Gott allein wird ruhig meine Seele, von ihm kommt mir Rettung.

3 Er allein ist mein Fels und meine Rettung, meine Burg, ich werde niemals wanken.

4 Wie lange stürmt ihr heran gegen einen Einzelnen, ihr alle, um ihn zu morden, wie gegen eine Wand, die sich neigt, eine Mauer, die einstürzt?

5 Ja, sie planen, ihn von seiner Höhe zu stürzen; Lügen ist ihre Lust. Mit dem Mund segnen sie, in ihrem Inneren aber verfluchen sie. [Sela]

6 Bei Gott allein werde ruhig meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung.

7 Er allein ist mein Fels und meine Rettung, meine Burg, ich werde nicht wanken.

8 Bei Gott ist meine Rettung und meine Ehre, mein starker Fels, in Gott ist meine Zuflucht.

9 Vertraut ihm, Volk, zu jeder Zeit! Schüttet euer Herz vor ihm aus! Denn Gott ist unsere Zuflucht. [Sela]

10 Nur Windhauch sind die Menschen, nur Trug die Menschenkinder. Sie schnellen empor auf der Waage, leichter als Windhauch sind sie alle.

11 Vertraut nicht auf Unterdrückung, verlasst euch nicht auf Raub! Wenn der Reichtum wächst, verliert nicht euer Herz an ihn!

12 Eines hat Gott gesprochen, zweierlei hab ich gehört: Ja, die Macht ist bei Gott

13 und bei dir, mein Herr, ist die Huld. Denn du wirst vergelten einem jeden nach seinem Tun.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten