Einheitsübersetzung

Gottes Segen über alle Welt

1 Für den Chormeister. Mit Saitenspiel. Ein Psalm. Ein Lied.

2 Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten, [Sela]

3 damit man auf Erden deinen Weg erkenne, deine Rettung unter allen Völkern.

4 Die Völker sollen dir danken, Gott, danken sollen dir die Völker alle.

5 Die Nationen sollen sich freuen und jubeln, denn du richtest die Völker nach Recht und leitest die Nationen auf Erden. [Sela]

6 Die Völker sollen dir danken, Gott, danken sollen dir die Völker alle.

7 Die Erde gab ihren Ertrag. Gott, unser Gott, er segne uns!

8 Es segne uns Gott! Fürchten sollen ihn alle Enden der Erde.

