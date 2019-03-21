Psalmen, Kapitel 67

Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Einheitsübersetzung
  4. Psalmen
  5. Kapitel 67

Psalm 67

Einheitsübersetzung online lesen

Einheitsübersetzung

Gottes Segen über alle Welt

1 Für den Chormeister. Mit Saitenspiel. Ein Psalm. Ein Lied.

2 Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht über uns leuchten, [Sela]

3 damit man auf Erden deinen Weg erkenne, deine Rettung unter allen Völkern.

4 Die Völker sollen dir danken, Gott, danken sollen dir die Völker alle.

5 Die Nationen sollen sich freuen und jubeln, denn du richtest die Völker nach Recht und leitest die Nationen auf Erden. [Sela]

6 Die Völker sollen dir danken, Gott, danken sollen dir die Völker alle.

7 Die Erde gab ihren Ertrag. Gott, unser Gott, er segne uns!

8 Es segne uns Gott! Fürchten sollen ihn alle Enden der Erde.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Videos zu Psalm 67 (EÜ)

Anleitung und Hilfe
https://www.bibeltv.de/bibelthek/E%C3%9C/ps-67 [gedruckt am 17.08.2025]