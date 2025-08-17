Einheitsübersetzung

Bittgebet eines unschuldig Verfolgten

1 Ein Klagelied Davids, das er dem HERRN sang wegen des Benjaminiters Kusch.

2 HERR, mein Gott, ich flüchte mich zu dir; hilf mir vor allen Verfolgern und rette mich,

3 damit niemand wie ein Löwe mein Leben zerreißt, mich packt und keiner ist da, der rettet!

4 Wenn ich das getan habe, HERR, mein Gott, wenn an meinen Händen Unrecht klebt,

5 wenn ich meinem Freunde Böses tat, wenn ich den ausraubte, der mich jetzt grundlos bedrängt,

6 dann soll mich der Feind verfolgen und ergreifen; er trete zu Boden mein Leben und lege in den Staub meine Ehre. [Sela]

7 HERR, steh auf in deinem Zorn, erheb dich gegen die Wut meiner Bedränger! Wach auf zu mir hin! Du hast zum Gericht gerufen.

8 Um dich stehe die Schar der Völker im Kreis, über sie kehre zu deinem Thron in der Höhe zurück!

9 Der HERR richtet die Völker. Verschaffe mir Recht, HERR, nach meiner Gerechtigkeit, nach meiner Unschuld, die mich umgibt!

10 Die Bosheit der Frevler finde ein Ende, doch dem Gerechten gib Bestand, der du Herzen und Nieren prüfst, gerechter Gott!

11 Mein Schutz ist Sache Gottes, er ist Retter derer, die redlichen Herzens sind.

12 Gott ist ein gerechter Richter, ein Gott, der an jedem Tag zürnt.

13 Fürwahr, wieder schärft der Frevler sein Schwert, spannt seinen Bogen und zielt.

14 Doch gegen sich selbst hat er tödliche Waffen gerichtet, bereitet sich glühende Pfeile.

15 Siehe, Unrecht empfängt er; er geht schwanger mit Unheil und gebiert Lüge.

16 Ein Loch hat er gegraben und es ausgeschaufelt, da fiel er in die Grube, die er selber gemacht hat.

17 Seine Untat kehrt auf sein Haupt zurück und auf seinen Scheitel steigt seine Gewalttat herab.

18 Ich will dem HERRN danken gemäß seiner Gerechtigkeit; ich will singen und spielen dem Namen des HERRN, des Höchsten.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten