Psalmen, Kapitel 70

Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Einheitsübersetzung
  4. Psalmen
  5. Kapitel 70

Psalm 70

Einheitsübersetzung online lesen

Einheitsübersetzung

Bitte eines Armen

1 Für den Chormeister. Von David. Zum Gedenkopfer.

2 Gott, komm mir zu Hilfe, HERR, eile mir zu helfen!

3 In Schande und Schmach sollen fallen, die mir nach dem Leben trachten. Zurückweichen sollen und vor Scham erröten, die sich über mein Unglück freuen.

4 Wegen ihrer Schande sollen sich abwenden, die da sagen: Ha, dir geschieht recht.

5 Frohlocken sollen und deiner sich freuen alle, die dich suchen. Es sollen immer sagen: Groß ist Gott, die dein Heil lieben.

6 Ich aber bin elend und arm. Gott, eile zu mir! Mein Helfer und mein Retter bist du. HERR, säume doch nicht!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Videos zu Psalm 70 (EÜ)

Anleitung und Hilfe
https://www.bibeltv.de/bibelthek/E%C3%9C/ps-70 [gedruckt am 17.08.2025]