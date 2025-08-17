Einheitsübersetzung

Bitte eines Armen

1 Für den Chormeister. Von David. Zum Gedenkopfer.

2 Gott, komm mir zu Hilfe, HERR, eile mir zu helfen!

3 In Schande und Schmach sollen fallen, die mir nach dem Leben trachten. Zurückweichen sollen und vor Scham erröten, die sich über mein Unglück freuen.

4 Wegen ihrer Schande sollen sich abwenden, die da sagen: Ha, dir geschieht recht.

5 Frohlocken sollen und deiner sich freuen alle, die dich suchen. Es sollen immer sagen: Groß ist Gott, die dein Heil lieben.

6 Ich aber bin elend und arm. Gott, eile zu mir! Mein Helfer und mein Retter bist du. HERR, säume doch nicht!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten