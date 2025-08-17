Einheitsübersetzung

Bitte für Israel, den Weinstock Gottes

1 Für den Chormeister. Nach der Weise Lilien. Ein Zeugnis. Ein Psalm Asafs.

2 Du Hirte Israels, höre, der du Josef leitest wie eine Herde! Der du auf den Kerubim thronst, erscheine

3 vor Efraim, Benjamin und Manasse! Wecke deine gewaltige Kraft und komm zu unserer Rettung!

4 Gott, stelle uns wieder her! Lass dein Angesicht leuchten und wir sind gerettet!

5 HERR, Gott der Heerscharen, wie lange noch raucht dein Zorn trotz des Bittgebets deines Volks?

6 Du hast sie gespeist mit Tränenbrot, sie überreich getränkt mit Tränen.

7 Du machst uns zum Zankapfel unserer Nachbarn und unsere Feinde verspotten uns.

8 Gott der Heerscharen, stelle uns wieder her! Lass dein Angesicht leuchten und wir sind gerettet!

9 Einen Weinstock hobst du aus in Ägypten, du hast Völker vertrieben und ihn eingepflanzt.

10 Du schufst ihm weiten Raum, er hat Wurzeln geschlagen und das ganze Land erfüllt.

11 Sein Schatten bedeckte die Berge, seine Zweige die Zedern Gottes.

12 Seine Ranken trieb er bis zum Meer und seine Schösslinge bis zum Eufrat!

13 Warum rissest du seine Mauern ein? Alle, die des Weges kommen, plündern ihn.

14 Der Eber aus dem Wald wühlt ihn um, es fressen ihn ab die Tiere des Feldes.

15 Gott der Heerscharen, kehre doch zurück, / blicke vom Himmel herab und sieh, sorge für diesen Weinstock!

16 Beschütze, was deine Rechte gepflanzt hat, und den Sohn, den du dir stark gemacht!

17 Die ihn im Feuer verbrannten wie Kehricht, sie sollen vergehen vor deinem drohenden Angesicht.

18 Deine Hand sei über dem Mann zu deiner Rechten, über dem Menschensohn, den du dir stark gemacht.

19 Wir werden nicht von dir weichen. Belebe uns und wir rufen deinen Namen an.

20 HERR, Gott der Heerscharen, stelle uns wieder her, lass dein Angesicht leuchten und wir sind gerettet.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten