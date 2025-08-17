Einheitsübersetzung

Gottes Aufruf zur Treue

1 Für den Chormeister. Nach dem Kelterlied. Von Asaf.

2 Jubelt Gott zu, er ist unsere Stärke, jauchzt dem Gott Jakobs!

3 Stimmt an den Gesang, schlagt die Pauke, die liebliche Leier, dazu die Harfe!

4 Stoßt am Neumond ins Widderhorn, am Vollmond, zum Tag unsres Festes!

5 Denn das ist Satzung für Israel, Entscheid des Gottes Jakobs.

6 Das hat er als Zeugnis für Josef erlassen, als er gegen Ägypten auszog. Eine Stimme höre ich, die ich noch nie vernahm:

7 Seine Schulter hab ich von der Bürde befreit, seine Hände kamen los vom Lastkorb.

8 Du riefst in der Not und ich riss dich heraus; ich habe dich aus dem Versteck des Donners erhört, an den Wassern von Meríba geprüft. [Sela]

9 Höre, mein Volk, ich will dich mahnen! Israel, wolltest du doch auf mich hören!

10 Kein fremder Gott soll bei dir sein, du sollst dich nicht niederwerfen vor einem fremden Gott.

11 Ich bin der HERR, dein Gott, der dich heraufgeführt hat aus Ägypten. Weit öffne deinen Mund! Ich will ihn füllen.

12 Doch mein Volk hat nicht auf meine Stimme gehört; Israel hat mich nicht gewollt.

13 Da überließ ich sie ihrem verstockten Herzen: Sollen sie gehen nach ihren eigenen Plänen.

14 Ach, dass mein Volk doch auf mich hörte, dass Israel gehen wollte auf meinen Wegen!

15 Wie bald würde ich seine Feinde beugen, meine Hand gegen seine Bedränger wenden.

16 Die den HERRN hassen, müssten ihm schmeicheln. Aber ihre Zeit soll zur Ewigkeit werden.

17 Ich würde es nähren mit bestem Weizen, dich sättigen mit Honig aus dem Felsen.

