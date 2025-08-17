Psalmen, Kapitel 82

Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Einheitsübersetzung
  4. Psalmen
  5. Kapitel 82

Psalm 82

Einheitsübersetzung online lesen

Einheitsübersetzung

Gottes Gericht über die Götter

1 Ein Psalm Asafs. Gott steht auf in der Gottesversammlung, inmitten der Götter hält er Gericht.

2 Wie lange noch wollt ihr ungerecht richten und die Frevler begünstigen? [Sela]

3 Verhelft zum Recht den Geringen und Waisen, dem Elenden und dem Bedürftigen schafft Gerechtigkeit!

4 Befreit den Geringen und Armen, entreißt sie der Hand der Frevler!

5 Sie erkennen nicht, verstehen nichts, sie wandeln umher in Finsternis. Alle Grundfesten der Erde wanken.

6 Ich habe gesagt: Ihr seid Götter, ihr alle seid Söhne des Höchsten.

7 Doch nun sollt ihr sterben wie Menschen, sollt stürzen wie einer der Fürsten.

8 Steh auf, Gott, und richte die Erde! Denn alle Nationen werden dein Erbteil sein.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Videos zu Psalm 82 (EÜ)

Anleitung und Hilfe
https://www.bibeltv.de/bibelthek/E%C3%9C/ps-82 [gedruckt am 17.08.2025]