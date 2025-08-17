Einheitsübersetzung

Gottes Gericht über die Götter

1 Ein Psalm Asafs. Gott steht auf in der Gottesversammlung, inmitten der Götter hält er Gericht.

2 Wie lange noch wollt ihr ungerecht richten und die Frevler begünstigen? [Sela]

3 Verhelft zum Recht den Geringen und Waisen, dem Elenden und dem Bedürftigen schafft Gerechtigkeit!

4 Befreit den Geringen und Armen, entreißt sie der Hand der Frevler!

5 Sie erkennen nicht, verstehen nichts, sie wandeln umher in Finsternis. Alle Grundfesten der Erde wanken.

6 Ich habe gesagt: Ihr seid Götter, ihr alle seid Söhne des Höchsten.

7 Doch nun sollt ihr sterben wie Menschen, sollt stürzen wie einer der Fürsten.

8 Steh auf, Gott, und richte die Erde! Denn alle Nationen werden dein Erbteil sein.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten