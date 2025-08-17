Einheitsübersetzung

Hilferuf gegen die Todfeinde Israels und Gottes

1 Ein Lied. Ein Psalm Asafs.

2 Gott, schweig doch nicht, bleib nicht still, Gott, und bleib nicht ruhig!

3 Denn siehe, deine Feinde toben, die dich hassen, erheben das Haupt.

4 Gegen dein Volk ersinnen sie einen listigen Plan und halten Rat gegen die, die sich bei dir bergen.

5 Sie sagen: Auf, wir wollen sie als Volk vernichten, des Namens Israel werde nie mehr gedacht!

6 Ja, sie halten einmütig Rat, schließen gegen dich einen Bund:

7 Edoms Zelte und die Ismaeliter, Moab und die Hagariter,

8 Gebal, Ammon und Amalek, das Philisterland mit den Bewohnern von Tyrus.

9 Auch Assur schließt sich ihnen an und leiht den Arm den Söhnen Lots. [Sela]

10 Mach es mit ihnen wie mit Midian und Sisera, wie mit Jabin am Bach Kischon.

11 Sie wurden bei En-Dor vernichtet, wurden zum Dung für den Acker.

12 Behandle ihre Edlen wie Oreb und Seeb und wie Sebach und Zalmunna all ihre Fürsten!

13 Sie haben gesagt: Wir nehmen für uns in Besitz die Gefilde Gottes!

14 Mach sie zu Distelgewirbel, mein Gott, zu Spreu vor dem Wind!

15 Wie Feuer, das Wälder verbrennt, wie eine Flamme, die Berge versengt,

16 so jage sie davon mit deinem Sturm und schrecke sie mit deinem Wetter!

17 Bedecke mit Schmach ihr Gesicht, damit sie, HERR, nach deinem Namen fragen.

18 Beschämt und verschreckt sollen sie sein für immer, zuschanden sollen sie werden und zugrunde gehn.

19 Sie sollen erkennen, dass du allein - HERR ist dein Name - der Höchste bist über der ganzen Erde.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten