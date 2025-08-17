Einheitsübersetzung

Bitte um Frieden und Gerechtigkeit

1 Für den Chormeister. Ein Psalm der Korachiter.

2 Du hast wieder Gefallen gefunden, HERR, an deinem Land, du hast Jakobs Unglück gewendet.

3 Du hast deinem Volk die Schuld vergeben, all seine Sünden zugedeckt. [Sela]

4 Du hast zurückgezogen deinen ganzen Grimm, du hast dich abgewendet von der Glut deines Zorns.

5 Wende dich uns zu, du Gott unsres Heils, lass von deinem Unmut gegen uns ab!

6 Willst du uns ewig zürnen, soll dein Zorn dauern von Geschlecht zu Geschlecht?

7 Willst du uns nicht wieder beleben, dass dein Volk an dir sich freue?

8 Lass uns schauen, HERR, deine Huld und schenk uns dein Heil!

9 Ich will hören, was Gott redet: Frieden verkündet der HERR seinem Volk und seinen Frommen, sie sollen sich nicht zur Torheit wenden. [Sela]

10 Fürwahr, sein Heil ist denen nahe, die ihn fürchten, seine Herrlichkeit wohne in unserm Land.

11 Es begegnen einander Huld und Treue; Gerechtigkeit und Friede küssen sich.

12 Treue sprosst aus der Erde hervor; Gerechtigkeit blickt vom Himmel hernieder.

13 Ja, der HERR gibt Gutes und unser Land gibt seinen Ertrag.

14 Gerechtigkeit geht vor ihm her und bahnt den Weg seiner Schritte.

