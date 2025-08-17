Einheitsübersetzung

Hilfeschrei nach Gott, dem Anwalt der Gerechten

1 Gott der Vergeltung, HERR, du Gott der Vergeltung, erscheine!

2 Erhebe dich, Richter der Erde, vergilt den Stolzen ihr Tun!

3 Wie lange noch dürfen die Frevler, HERR, wie lange noch dürfen die Frevler frohlocken?

4 Sie geifern und führen freche Reden, die Übeltäter brüsten sich alle.

5 HERR, sie zertreten dein Volk, sie unterdrücken dein Erbteil.

6 Sie bringen die Witwen und Fremden um und morden die Waisen.

7 Sie sagten: Der HERR sieht es nicht, der Gott Jakobs merkt es nicht.

8 Begreift doch, ihr Toren im Volk! Ihr Unvernünftigen, wann werdet ihr klug?

9 Sollte der nicht hören, der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht sehen, der das Auge geformt hat?

10 Sollte der nicht zurechtweisen, der die Nationen erzieht, er, der die Menschen Erkenntnis lehrt?

11 Der HERR kennt die Gedanken der Menschen: Sie sind ein Windhauch.

12 Selig der Mann, den du, HERR, erziehst, den du mit deiner Weisung belehrst,

13 um ihm Ruhe zu schaffen vor bösen Tagen, bis dem Frevler die Grube gegraben ist.

14 Denn der HERR lässt sein Volk nicht im Stich und wird sein Erbe nicht verlassen.

15 Nun spricht man wieder Recht nach Gerechtigkeit; ihr folgen alle Menschen mit redlichem Herzen.

16 Wer wird sich für mich gegen die Bösen erheben, wer tritt gegen die Übeltäter für mich ein?

17 Wäre nicht der HERR meine Hilfe, bald würde meine Seele wohnen im Schweigen.

18 Wenn ich sage: Mein Fuß gleitet aus, dann stützt mich, HERR, deine Huld.

19 Mehren sich die Sorgen in meinem Innern, so erquicken deine Tröstungen meine Seele.

20 Hat sich mit dir der Thron des Verderbens verbündet, der Mühsal schafft, gegen das Gesetz?

21 Sie rotten sich zusammen gegen das Leben des Gerechten, unschuldiges Blut sprechen sie schuldig.

22 Da wurde mir der HERR zur Schutzburg, mein Gott zum Fels meiner Zuflucht.

23 Er vergalt ihnen ihr Unrecht, er vernichtet sie wegen ihrer Bosheit, vernichten wird sie der HERR, unser Gott.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten