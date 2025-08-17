Psalmen, Kapitel 95

Dank an den Schöpfer und Aufruf zur Treue

1 Kommt, lasst uns jubeln dem HERRN, jauchzen dem Fels unsres Heils!

2 Lasst uns mit Dank seinem Angesicht nahen, ihm jauchzen mit Liedern!

3 Denn ein großer Gott ist der HERR, ein großer König über allen Göttern.

4 In seiner Hand sind die Tiefen der Erde, sein sind die Gipfel der Berge.

5 Sein ist das Meer, das er gemacht hat, das trockene Land, das seine Hände gebildet.

6 Kommt, wir wollen uns niederwerfen, uns vor ihm verneigen, lasst uns niederknien vor dem HERRN, unserem Schöpfer!

7 Denn er ist unser Gott, wir sind das Volk seiner Weide, die Herde, von seiner Hand geführt. Würdet ihr doch heute auf seine Stimme hören!

8 Verhärtet euer Herz nicht wie in Meríba, wie in der Wüste am Tag von Massa!

9 Dort haben eure Väter mich versucht, sie stellten mich auf die Probe und hatten doch mein Tun gesehen.

10 Vierzig Jahre war mir dieses Geschlecht zuwider und ich sagte: Sie sind ein Volk, dessen Herz in die Irre geht, sie kennen meine Wege nicht.

11 Darum habe ich in meinem Zorn geschworen: Sie sollen nicht eingehen in meine Ruhe.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

