Einheitsübersetzung

Aufruf zur Freude an Gottes Königtum

1 Der HERR ist König. Es juble die Erde! Freuen sollen sich die vielen Inseln.

2 Rings um ihn her sind Wolken und Dunkel, Gerechtigkeit und Recht sind die Stützen seines Thrones.

3 Feuer geht vor ihm her, verzehrt seine Gegner ringsum.

4 Seine Blitze erhellen den Erdkreis, die Erde sieht es und bebt.

5 Berge schmelzen wie Wachs vor dem HERRN, vor dem Angesicht des Herrn der ganzen Erde.

6 Seine Gerechtigkeit verkünden die Himmel, seine Herrlichkeit schauen alle Völker.

7 Alle, die Bildern dienen, werden zuschanden, die sich der Götzen rühmen. Vor ihm werfen sich alle Götter nieder.

8 Zion hört es und freut sich, Judas Töchter jubeln, HERR, über deine Urteile.

9 Denn du, HERR, bist der Höchste über der ganzen Erde, hoch erhaben bist du über alle Götter.

10 Die ihr den HERRN liebt, hasst das Böse! Er behütet das Leben seiner Frommen, er entreißt sie der Hand der Frevler.

11 Licht wird ausgesät für den Gerechten, Freude für die, die geraden Herzens sind.

12 Freut euch am HERRN, ihr Gerechten, dankt seinem heiligen Namen!

