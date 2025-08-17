Psalmen, Kapitel 98

Psalm 98

Ein neues Lied auf den Schöpfer und Richter

1 Ein Psalm. Singt dem HERRN ein neues Lied, denn er hat wunderbare Taten vollbracht! Geholfen hat ihm seine Rechte und sein heiliger Arm.

2 Der HERR hat sein Heil bekannt gemacht und sein gerechtes Wirken enthüllt vor den Augen der Völker.

3 Er gedachte seiner Huld und seiner Treue zum Haus Israel. Alle Enden der Erde sahen das Heil unsres Gottes.

4 Jauchzet dem HERRN, alle Lande, freut euch, jubelt und singt!

5 Spielt dem HERRN auf der Leier, auf der Leier zu lautem Gesang!

6 Mit Trompeten und lautem Widderhorn jauchzt vor dem HERRN, dem König!

7 Es brause das Meer und seine Fülle, der Erdkreis und seine Bewohner.

8 In die Hände klatschen sollen die Ströme, die Berge sollen jubeln im Chor

9 vor dem HERRN, denn er kommt, um die Erde zu richten. Er richtet den Erdkreis in Gerechtigkeit, die Völker so, wie es recht ist.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

