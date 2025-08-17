Einheitsübersetzung

Der heilige Gott auf dem Zion

1 Der HERR ist König. Es zittern die Völker. Er thront auf den Kerubim. Es wankt die Erde.

2 Groß ist der HERR auf Zion, erhaben ist er über alle Völker.

3 Preisen sollen sie deinen großen und Furcht gebietenden Namen. Er ist heilig!

4 Die Macht eines Königs ist das Recht, das er liebt. Du bist es, der die Ordnung gegründet hat. Recht und Gerechtigkeit in Jakob hast du bewirkt.

5 Erhebt den HERRN, unsern Gott, werft euch nieder am Schemel seiner Füße! Er ist heilig!

6 Mose und Aaron sind unter seinen Priestern, Samuel unter denen, die seinen Namen anrufen. Sie riefen zum HERRN und er gab ihnen Antwort.

7 Aus der Wolkensäule sprach er zu ihnen, sie hielten seine Gebote und die Satzung, die er ihnen gegeben.

8 HERR, unser Gott, du gabst ihnen Antwort. / Du warst ihnen ein vergebender Gott, doch ihre Vergehen hast du vergolten.

9 Erhebt den HERRN, unsern Gott, werft euch nieder an seinem heiligen Berg! Denn der HERR, unser Gott, ist heilig!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten