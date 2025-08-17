Sacharja 10

Einheitsübersetzung

Gottes Erbarmen und siegreiche Heimholung Israels: 10,1–11,3

1 Bittet den Herrn um Regen / zur Regenzeit im Frühjahr! Der HERR lässt Gewitterwolken entstehen; / und strömenden Regen gibt er ihnen, / einem jeden das Grün auf dem Feld.

2 Doch die Hausgötzen redeten Falsches; / die Wahrsager schauten Lüge, sie redeten von nichtigen Träumen, / spendeten leeren Trost. Darum haben sie wegziehen müssen wie Schafe, / sie leiden, denn kein Hirte ist da.

3 Gegen die Hirten ist mein Zorn entbrannt, / die Leithammel suche ich heim. Ja, der HERR der Heerscharen hat heimgesucht seine Herde, das Haus Juda, / und wird es zu seinem Prachthengst im Kampf machen.

4 Aus ihm kommt ein Eckstein, aus ihm ein Zeltpflock, / aus ihm ein Kriegsbogen; / aus ihm zieht zugleich jeder Antreiber aus.

5 Sie werden wie Helden sein, / die im Kampf den Feind in den Straßenschmutz treten. Sie werden kämpfen, denn der HERR ist mit ihnen. / Dann werden alle zuschanden, die auf Pferden reiten.

6 Das Haus Juda will ich stark machen / und das Haus Josef retten. Ich werde sie zurückführen, / denn ich habe Erbarmen mit ihnen. Sie werden sein, als ob ich sie nicht verstoßen hätte, denn ich bin der HERR, ihr Gott, und werde sie erhören.

7 Die von Efraim werden wie ein Held sein. / Ihr Herz wird sich freuen wie beim Wein. Ihre Kinder werden es sehen und sich freuen / und ihr Herz soll jubeln über den HERRN.

8 Ich werde pfeifen und sie zusammenholen, denn ich habe sie losgekauft. / Sie werden so zahlreich sein, wie sie zahlreich waren.

9 Säe ich sie auch unter die Völker aus, / werden sie doch in der Ferne an mich denken. / Sie werden mit ihren Kindern am Leben bleiben und heimkehren.

10 Ja, ich werde sie zurückführen aus Ägypten / und aus Assur werde ich sie sammeln. Ins Land Gilead und zum Libanon will ich sie bringen, / doch es wird für sie nicht ausreichen.

11 Wenn sie in Bedrängnis durch das Meer ziehen, / wird er die Wellen im Meer schlagen / und die Tiefen des Nils werden austrocknen. Dann wird der Stolz Assurs gestürzt / und das Zepter Ägyptens wird beseitigt.

12 Ich werde sie stark machen durch den HERRN / und sie werden in seinem Namen ihren Weg gehen. - Spruch des HERRN.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten