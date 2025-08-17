Sacharja 12

Einheitsübersetzung

DRITTER TEIL: DAS GOTTESVOLK IM ENDZEITGESCHEHEN: 12,1–14,21

Jerusalems Rettung und die Klage um den Durchbohrten: 12,1–13,1

1 Ausspruch. Das Wort des HERRN über Israel. Der Spruch des HERRN, der den Himmel ausgespannt, die Erde gegründet und den Geist des Menschen in dessen Innern geformt hat:

2 Seht, ich mache Jerusalem zur Schale des Taumelns für alle Völker ringsum. - Und auch gegen Juda wird sie sein bei der Belagerung Jerusalems. -

3 An jenem Tag wird es sein, da mache ich Jerusalem für alle Völker zum Stein, den man hochstemmen will: Jeder, der ihn hebt, wird schwer zerschunden. - Alle Völker der Erde werden sich gegen es versammeln.

4 An jenem Tag - Spruch des HERRN - schlage ich jedes Pferd mit Panik und seinen Reiter mit Wahnsinn. - Über dem Haus Juda aber halte ich meine Augen offen, während ich alle Pferde der Völker mit Blindheit schlage.

5 Dann werden die Stammesführer Judas in ihrem Herzen sagen: Die Einwohner Jerusalems sind für mich Stärke durch den HERRN der Heerscharen, ihren Gott.

6 An jenem Tag mache ich Judas Stammesführer gleich einem Feuerbecken im Holzhaufen und gleich einer Brandfackel in den Garben. Sie fressen alle Völker ringsum, zur Rechten und zur Linken. Jerusalem aber wird weiterhin an seinem Ort bleiben, in Jerusalem.

7 Dann wird der HERR zuerst die Zelte Judas retten, damit der Stolz des Hauses David und der Stolz der Einwohner Jerusalems nicht zu groß wird gegenüber Juda.

8 An jenem Tag beschirmt der HERR die Einwohner Jerusalems und selbst der von ihnen, der strauchelt, wird an jenem Tag wie David sein und das Haus David wie Gott, wie der Engel des HERRN vor ihnen.

9 An jenem Tag wird es sein, da werde ich danach trachten, alle Völker zu vernichten, die gegen Jerusalem anrücken.

10 Doch über das Haus David und über die Einwohner Jerusalems werde ich einen Geist des Mitleids und des flehentlichen Bittens ausgießen. Und sie werden auf mich blicken, auf ihn, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn klagen, wie bei der Klage um den Einzigen; sie werden bitter um ihn weinen, wie man um den Erstgeborenen weint.

11 An jenem Tag wird die Klage in Jerusalem so groß sein wie die Klage um Hadad-Rimmon in der Ebene von Megiddo.

12 Das Land wird trauern, jede Sippe für sich: die Sippe des Hauses David für sich und ihre Frauen für sich; die Sippe des Hauses Natan für sich und ihre Frauen für sich;

13 die Sippe des Hauses Levi für sich und ihre Frauen für sich; die Sippe des Schimi für sich und ihre Frauen für sich;

14 alle übrig gebliebenen Sippen, jede Sippe für sich und ihre Frauen für sich.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten