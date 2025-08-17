Sacharja 6

Einheitsübersetzung

Achte Vision: Die vier himmlischen Streitwagen: 6,1–8

1 Wieder erhob ich meine Augen und ich sah: Siehe da, vier Wagen zogen zwischen zwei Bergen aus, die Berge aber waren aus Bronze.

2 Am ersten Wagen waren rote Pferde, am zweiten Wagen schwarze Pferde,

3 am dritten Wagen weiße Pferde und am vierten Wagen gescheckte Pferde, alles starke Tiere.

4 Darauf fragte ich den Engel, der mit mir redete: Was bedeuten diese, mein Herr?

5 Der Engel gab mir zur Antwort: Das sind die vier Winde des Himmels, die ausziehen, nachdem sie vor dem Herrn der ganzen Erde gestanden haben.

6 Die schwarzen Pferde - der Wagen, an dem sie sind - ziehen aus in das Land des Nordens, die weißen sind hinter ihnen hergezogen und die gescheckten sind in das Land des Südens gezogen.

7 Die starken Tiere zogen aus, begierig, die Erde zu durchstreifen. Da sagte er: Geht hin, durchstreift die Erde! Und sie durchstreiften die Erde.

8 Und er rief mir zu und sprach zu mir: Sieh, jene, die in das Land des Nordens ziehen, sie bringen meinen Geist über das Land des Nordens.

Symbolische Krönung des Hohepriesters und der königliche Spross: 6,9–15

9 Das Wort des HERRN erging an mich:

10 Nimm von denen, die aus dem Exil heimkehren, von Heldai, Tobija und Jedaja, entgegen und komm selbst an diesem Tag, komm in das Haus Joschijas, des Sohnes Zefanjas, die aus Babel zurückgekommen sind:

11 Nimm Silber und Gold, mach eine Krone, setze sie dem Hohepriester Jehoschua, dem Sohn des Jozadak, aufs Haupt

12 und sag zu ihm: So spricht der HERR der Heerscharen: Sieh da, ein Mann, Spross ist sein Name; von dort, wo er steht, wird es sprossen und er wird den Tempel des HERRN bauen.

13 Er ist es, der den Tempel des HERRN bauen wird. Er ist mit Hoheit bekleidet und wird auf seinem Thron sitzen und herrschen. Und auch ein Priester wird auf seinem Thron sein und friedvolles Einvernehmen wird zwischen ihnen beiden sein.

14 Die Krone aber soll zur Erinnerung an Heldai, Tobija, Jedaja und an das Wohlwollen des Sohnes Zefanjas im Tempel des HERRN bleiben.

15 Aus der Ferne werden sie kommen und am Tempel des HERRN bauen. Dann werdet ihr erkennen, dass mich der HERR der Heerscharen zu euch gesandt hat. Das wird geschehen, wenn ihr beharrlich auf die Stimme des HERRN, eures Gottes, hört.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten