Einheitsübersetzung

1 Selig der Mann, der mit seiner Rede nicht entgleist ist / und der nicht verletzt worden ist durch Schmerz über Sünden.

2 Selig ist, wer sich nicht selbst verurteilt hat / und der seine Hoffnung nicht verloren hat.

3 Einem geizigen Mann steht Reichtum nicht wohl an, / wozu Vermögen für einen neidischen Menschen?

4 Wer gegen sich selbst geizt, sammelt für andere, / in seinen Gütern werden Fremde schwelgen.

5 Wer mit sich selbst schlecht umgeht, zu wem wird er gut sein? / Er wird sich nie an seinem Wohlstand erfreuen.

6 Keiner ist schlimmer als einer, der sich selbst nichts gönnt, / und dies ist Vergeltung für seine Schlechtigkeit.

7 Sogar wenn er etwas Gutes tut, tut er es aus Versehen / und zuletzt offenbart er seine Schlechtigkeit.

8 Der ist schlecht, dem der Neid aus den Augen schaut, / der das Gesicht abwendet und über Menschen hinwegsieht.

9 Das Auge des Habgierigen hat nicht genug mit nur einem Teil / und schlimmes Unrecht zehrt die Seele aus.

10 Ein schlimmes Auge missgönnt Brot / und es herrscht Mangel an seinem Tisch.

11 Kind, wenn du etwas hast, tu dir selbst Gutes / und bringe würdige Gaben vor den Herrn!

12 Denk daran, dass der Tod nicht zögert / und der Pakt mit dem Hades dir nicht gezeigt wurde!

13 Bevor du stirbst, tu einem Freund Gutes! / Entsprechend deinem Vermögen teile aus und gib ihm!

14 Einen schönen Tag lass nicht vorbeigehen / und den Anteil an dem, was du Gutes begehrst, lass nicht vorübergehen!

15 Du wirst die Erträge deiner Anstrengung wohl nicht einem anderen überlassen / und den Lohn deiner Mühen beim Teilen des Erbes?

16 Gib, nimm und beschwichtige dich selbst, / denn im Hades ist kein Genuss zu finden!

17 Alle Lebewesen altern wie ein Kleidungsstück, / denn die Bestimmung lautet seit Ewigkeit: Sterben wirst du.

18 Wie grünendes Blattwerk auf einem dicht belaubten Baum / - die einen fallen zu Boden, die anderen wachsen nach -, so ist es auch mit einer Generation aus Fleisch und Blut: / Die eine stirbt, die andere wird gezeugt.

19 Jedes Werk modert und geht zugrunde, / und wer daran arbeitet, wird mit ihm vergehen.

Glück bei der Weisheitssuche: 14,20–15,10

20 Selig der Mann, der über Weisheit nachsinnt / und der in seiner Einsicht überlegt,

21 der in seinem Herzen über ihre Wege nachsinnt / und über ihre Geheimnisse nachdenkt.

22 Geh ihr nach wie ein Spurensucher / und lauere an ihren Wegen!

23 Wer sich durch ihre Fenster hineinbeugt / und an ihren Türen lauscht,

24 wer in der Nähe ihres Hauses sich niederlässt / und einen Pflock an ihren Mauern befestigt,

25 der wird sein Zelt an ihrer Seite aufstellen / und er wird in einer Wohnung voller Güter einkehren.

26 Er wird seine Kinder unter ihren Schutz stellen / und unter ihren Zweigen wird er übernachten;

27 er wird sich unter ihr vor der Hitze bergen / und in ihrer Herrlichkeit sich niederlassen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten