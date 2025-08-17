Einheitsübersetzung online lesen
Einheitsübersetzung
1 Wer den Herrn fürchtet, wird das tun, / und wer am Gesetz festhält, wird sie ergreifen.
2 Sie begegnet ihm wie eine Mutter / und wie eine jungfräuliche Braut nimmt sie ihn auf.
3 Sie nährt ihn mit Brot der Erkenntnis / und tränkt ihn mit Wasser der Weisheit.
4 Er stützt sich auf sie und wird nicht gebeugt, / bei ihr findet er Halt und wird nicht beschämt.
5 Sie erhöht ihn über seine Nächsten / und inmitten der Versammlung öffnet sie seinen Mund.
6 Frohsinn und eine Freudenkrone / und einen ewigen Namen wird er erben.
7 Unverständige Menschen werden sie nicht erfassen / und sündige Männer werden sie nicht sehen.
8 Weit entfernt ist sie von Stolz / und lügnerische Männer werden ihrer nicht gedenken.
9 Schlecht klingt ein Loblied im Mund des Sünders, / da es nicht vom Herrn befohlen wurde.
10 Denn mit Weisheit wird ein Loblied vorgetragen / und der Herr wird es gelingen lassen.
Der freie Wille des Menschen: 15,11–20
11 Sag nicht: Wegen des Herrn bin ich abtrünnig geworden! / Denn, was er hasst, wird er nicht tun.
12 Sag nicht: Er hat mich in die Irre geführt! / Denn er hat keinen Nutzen von einem sündigen Mann.
13 Jeden Gräuel hasst der Herr, / und wer den Herrn fürchtet, kann den Gräuel nicht lieben.
14 Er selbst hat am Anfang den Menschen gemacht / und hat ihn der Macht seiner Entscheidung überlassen.
15 Wenn du willst, wirst du die Gebote bewahren / und die Treue, um wohlgefällig zu handeln.
16 Er hat dir Feuer und Wasser vorgelegt, / was immer du erstrebst, danach wirst du deine Hand ausstrecken.
17 Vor den Menschen liegen Leben und Tod, / was immer ihm gefällt, wird ihm gegeben.
18 Denn groß ist die Weisheit des Herrn, / stark an Kraft ist er und sieht alles.
19 Seine Augen sind auf denen, die ihn fürchten, / und er kennt jede Tat des Menschen.
20 Keinem befahl er, gottlos zu sein, / und er erlaubte keinem zu sündigen.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten