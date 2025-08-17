Einheitsübersetzung

1 Wer den Herrn fürchtet, wird das tun, / und wer am Gesetz festhält, wird sie ergreifen.

2 Sie begegnet ihm wie eine Mutter / und wie eine jungfräuliche Braut nimmt sie ihn auf.

3 Sie nährt ihn mit Brot der Erkenntnis / und tränkt ihn mit Wasser der Weisheit.

4 Er stützt sich auf sie und wird nicht gebeugt, / bei ihr findet er Halt und wird nicht beschämt.

5 Sie erhöht ihn über seine Nächsten / und inmitten der Versammlung öffnet sie seinen Mund.

6 Frohsinn und eine Freudenkrone / und einen ewigen Namen wird er erben.

7 Unverständige Menschen werden sie nicht erfassen / und sündige Männer werden sie nicht sehen.

8 Weit entfernt ist sie von Stolz / und lügnerische Männer werden ihrer nicht gedenken.

9 Schlecht klingt ein Loblied im Mund des Sünders, / da es nicht vom Herrn befohlen wurde.

10 Denn mit Weisheit wird ein Loblied vorgetragen / und der Herr wird es gelingen lassen.

Der freie Wille des Menschen: 15,11–20

11 Sag nicht: Wegen des Herrn bin ich abtrünnig geworden! / Denn, was er hasst, wird er nicht tun.

12 Sag nicht: Er hat mich in die Irre geführt! / Denn er hat keinen Nutzen von einem sündigen Mann.

13 Jeden Gräuel hasst der Herr, / und wer den Herrn fürchtet, kann den Gräuel nicht lieben.

14 Er selbst hat am Anfang den Menschen gemacht / und hat ihn der Macht seiner Entscheidung überlassen.

15 Wenn du willst, wirst du die Gebote bewahren / und die Treue, um wohlgefällig zu handeln.

16 Er hat dir Feuer und Wasser vorgelegt, / was immer du erstrebst, danach wirst du deine Hand ausstrecken.

17 Vor den Menschen liegen Leben und Tod, / was immer ihm gefällt, wird ihm gegeben.

18 Denn groß ist die Weisheit des Herrn, / stark an Kraft ist er und sieht alles.

19 Seine Augen sind auf denen, die ihn fürchten, / und er kennt jede Tat des Menschen.

20 Keinem befahl er, gottlos zu sein, / und er erlaubte keinem zu sündigen.

