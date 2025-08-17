Einheitsübersetzung

Beziehungen – Alter – Furcht des Herrn: 25,1–12

1 Mit drei Dingen habe ich mich geschmückt / und ich trete in Anmut hin vor den Herrn und vor die Menschen: Eintracht unter Brüdern, Freundschaft mit den Nächsten / sowie Frau und Mann, die sich in Einklang befinden.

2 Drei Arten von Menschen sind mir verhasst, / ihre Lebensweise verabscheue ich sehr: den hochmütigen Armen und den betrügerischen Reichen, / den ehebrecherischen Alten ohne Verstand.

3 Hast du in der Jugend nicht gesammelt, / wie kannst du in deinem Alter etwas finden?

4 Wie gut steht den Grauhaarigen ein Urteil an / und den Ältesten, Rat zu wissen.

5 Wie gut steht den Alten Weisheit an / und den Gerühmten Überlegung und Rat.

6 Ein Kranz der Alten ist reiche Erfahrung, / ihr Ruhm ist die Furcht des Herrn

7 Zu neun Einsichten sprach ich im Herzen: Selig, / die zehnte führe ich im Mund: ein Mensch, der sich an Kindern erfreut, / einer, der zu Lebzeiten den Sturz der Feinde sieht.

8 Selig, wer mit einer klugen Frau zusammenlebt, / der nicht durch die Zunge zu Fall kommt / und der keinem als Sklave gedient hat, der seiner unwürdig ist.

9 Selig, wer Klugheit findet / und der zu Ohren spricht, die zuhören.

10 Wie groß ist einer, der Weisheit gefunden, / aber er steht nicht über dem, der den Herrn fürchtet.

11 Die Furcht des Herrn übertrifft alles; / wer an ihr festhält - mit wem wird er zu vergleichen sein?

12 Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Liebe zu ihm, / Vertrauen aber ist der Anfang der Bindung an ihn.

Böse und gute Frau: 25,13–26,27

13 Jede Wunde, nur keine Herzenswunde; / jede Bosheit, nur keine Frauenbosheit.

14 Jeder Angriff, nur kein Angriff von Hassenden, / und jede Rache, nur keine Rache von Feinden.

15 Kein Kopf ist schlimmer als der Kopf einer Schlange / und keine Wut geht über die Wut einer Frau.

16 Lieber will ich mit einem Löwen oder Drachen zusammenhausen, / als bei einer bösen Frau wohnen.

17 Die Bosheit einer Frau verändert ihr Aussehen / und verfinstert ihr Gesicht wie das einer Bärin.

18 Inmitten seiner Nächsten wird ihr Mann sich niederlassen / und unwillkürlich seufzt er bitterlich.

19 Klein ist jede Bosheit im Vergleich zur Bosheit einer Frau; / das Los des Sünders möge sie treffen.

20 Wie ein sandiger Aufstieg für die Füße eines älteren Menschen, / so ist eine geschwätzige Frau für einen stillen Mann.

21 Fall nicht herein auf die Schönheit einer Frau / und verzehr dich nicht nach einer Frau!

22 Zorn, Schamlosigkeit und große Schande bringt es, / wenn eine Frau für ihren Mann aufkommt.

23 Ein bedrücktes Herz und ein mürrisches Gesicht / und eine Wunde für das Herz ist eine böse Frau. Schlaffe Hände und weiche Knie - / dies ist eine Frau, die ihren Mann nicht seligpreist.

24 Von einer Frau kommt der Anfang der Sünde / und durch sie sterben wir alle.

25 Gib dem Wasser keinen Abfluss / und einer bösen Frau keinen Freiraum!

26 Wenn sie sich nicht von deiner Hand führen lässt, / trenn sie von deinem Fleisch!

