Einheitsübersetzung

Wertschätzung gegenüber Eltern: 3,1–16

1 Kinder, hört auf mich, euren Vater! / Handelt so, dass ihr gerettet werdet!

2 Denn der Herr hat dem Vater Ehre verliehen bei den Kindern / und das Recht der Mutter bei den Söhnen bestätigt.

3 Wer den Vater ehrt, sühnt Sünden, /

4 und wer seine Mutter ehrt, sammelt Schätze.

5 Wer den Vater ehrt, wird Freude haben an den Kindern / und am Tag seines Gebets wird er erhört.

6 Wer den Vater ehrt, wird lange leben, / und seiner Mutter verschafft Ruhe, wer auf den Herrn hört.

7 Wer den Herrn fürchtet, ehrt den Vater. / So wie Herren dient er seinen Eltern.

8 In Tat und Wort ehre deinen Vater, / damit sein Segen über dich kommt!

9 Denn der Segen des Vaters festigt die Häuser der Kinder, / der Fluch der Mutter aber entwurzelt die Fundamente.

10 Rühme dich nicht durch Entehrung deines Vaters, / denn die Entehrung des Vaters gereicht dir nicht zum Ruhm!

11 Denn der Ruhm eines Menschen kommt von der Ehre seines Vaters, / aber eine Schande für die Kinder ist eine Mutter mit schlechtem Ruf.

12 Kind, nimm dich deines Vaters im Alter an / und kränke ihn nicht, solange er lebt!

13 Wenn er an Verstand nachlässt, übe Nachsicht / und verachte ihn nicht in deiner ganzen Kraft!

14 Denn die dem Vater erwiesene Liebestat wird nicht vergessen; / und statt der Sünden wird sie dir zur Erbauung dienen.

15 Am Tag deiner Bedrängnis wird man sich deiner erinnern; / wie heiteres Wetter auf Frost folgt, so werden sich deine Sünden auflösen.

16 Wie ein Gotteslästerer ist, wer den Vater im Stich lässt, / und ein vom Herrn Verfluchter ist, wer seine Mutter erzürnt.

Bescheidenheit, Erkenntnis und Wohltun: 3,17–31

17 Kind, bei all deinem Tun bleibe bescheiden / und du wirst geliebt werden von anerkannten Menschen!

18 Je größer du bist, umso mehr demütige dich / und du wirst vor dem Herrn Gnade finden!

19 Viele sind hochgestellt und berühmt, / aber den Bescheidenen offenbart er seine Geheimnisse.

20 Denn groß ist die Macht des Herrn, / von den Demütigen wird er gerühmt.

21 Suche nicht, was für dich zu schwierig ist, / und erforsche nicht, was deine Kräfte übersteigt!

22 Was dir geboten worden ist, das überdenke, / denn du hast keinen Bedarf an verborgenen Dingen!

23 Verwende keine Mühe auf außergewöhnliche Dinge, / denn mehr, als Menschen verstehen können, wurde dir gezeigt!

24 Denn ihre Mutmaßungen haben viele getäuscht / und übler Argwohn hat ihr Denken in die Irre geführt.

25 Wenn du keinen Augapfel hast, fehlt dir das Licht, / wenn du keine Erkenntnis hast, mache keine Ankündigung!

26 Ein verhärtetes Herz nimmt ein böses Ende; / wer die Gefahr liebt, kommt in ihr um.

27 Ein verhärtetes Herz wird durch Mühsal niedergedrückt / und der Sünder häuft Sünde auf Sünde.

28 Es gibt keine Heilung für das Unglück des Hochmütigen, / denn eine Pflanze der Bosheit hat in ihm Wurzel geschlagen.

29 Das Herz eines Verständigen wird einen Sinnspruch überdenken / und das Ohr des Zuhörers ist die Sehnsucht des Weisen.

30 Wasser löscht loderndes Feuer / und eine Liebestat sühnt Sünden.

31 Wer Taten der Güte erwidert, dessen erinnert man sich in der Zukunft, / im Augenblick seines Falls wird er eine Stütze finden.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten