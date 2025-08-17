Einheitsübersetzung

1 Wenn sie dir den Vorsitz übertragen haben, überhebe dich nicht! / Sei unter ihnen wie einer von ihnen! / Sorge für sie und dann setz dich hin!

2 Lass dich nieder, wenn du alles Notwendige getan hast, / damit du dich über sie erfreuen kannst / und du wegen des guten Verhaltens einen Kranz erhältst!

3 Rede, alter Mann, denn es steht dir zu / mit genauem Wissen, aber behindere nicht die Musik!

4 Wo es Schönes zu hören gibt, schenke keine Rede aus! / Spiele nicht zur Unzeit den Weisen!

5 Ein Siegel von Rubin auf goldenem Schmuck, / so ist ein Spiel der Musiker beim Weingelage.

6 Ein Siegel von Smaragd in goldener Fassung / ist eine Melodie bei süßem Wein.

7 Rede, junger Mann, wenn es nötig ist, / aber höchstens zweimal, wenn du gefragt wirst!

8 Fasse mit wenigen Worten vieles zusammen! / Sei wie ein Wissender, der zugleich schweigen kann!

9 Im Kreis von Vornehmen versuche nicht so zu sein wie sie! / Wo ein anderer spricht, schwatze nicht viel!

10 Vor dem Donner blitzt es / und einem Bescheidenen geht Liebenswürdigkeit voran.

11 Erhebe dich zur rechten Stunde und sei nicht der Letzte! / Geh nach Hause und sei nicht ausgelassen!

12 Dort scherze und handle nach deiner Stimmung / und sündige nicht mit hochmütiger Rede!

13 Für diese Dinge preise den, der dich gemacht hat, / der dich trunken macht mit seinen guten Gaben!

Der Weise und das Gesetz Gottes: 32,14–33,6

14 Wer den Herrn fürchtet, nimmt Erziehung an, / und die sich früh zu ihm aufmachen, finden Wohlgefallen.

15 Wer sich um das Gesetz bemüht, wird von ihm erfüllt, / und wer heuchelt, nimmt an ihm Anstoß.

16 Die den Herrn fürchten, finden ein rechtes Urteil / und sie lassen gerechte Taten aufleuchten wie ein Licht.

17 Ein sündiger Mensch weicht einer Zurechtweisung aus, / er findet ein Urteil nach seinem Willen.

18 Ein Mann des Rates übergeht keine Überlegung, / ein feindseliger und hochmütiger zeigt keine Furcht.

19 Tu nichts ohne Beratung / und dein Tun sei ohne Reue!

20 Geh nicht den Weg des Strauchelns / und stoße nicht an Steine an!

21 Vertrau keinem unvorhersehbaren Weg /

22 und sei auf der Hut vor deinen Kindern!

23 Bei all deinem Tun vertrau dir selber, / denn auch dies bedeutet Halten der Gebote!

24 Wer dem Gesetz vertraut, beachtet die Gebote, / und wer dem Herrn vertraut, wird keinen Mangel leiden.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten