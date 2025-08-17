Einheitsübersetzung

1 Wer das Gesetz hält, bringt viele Gaben dar, /

2 ein Heilsopfer, wer die Gebote hält.

3 Wer Wohlwollen vergilt, der bringt feinstes Weizenmehl dar, /

4 und wer ein Almosen gibt, spendet ein Lobopfer.

5 Abkehr vom Bösen findet das Gefallen des Herrn: / Als Sühne gilt ihm die Abkehr vom Unrecht.

6 Erscheine nicht mit leeren Händen vor dem Angesicht des Herrn, /

7 denn dies alles geschieht um des Gebots willen!

8 Die Gabe eines Gerechten bereichert den Altar / und ihr Wohlgeruch steigt auf zum Höchsten.

9 Das Opfer eines gerechten Mannes wird angenommen / und die Erinnerung daran wird nicht vergessen.

10 Mit großzügigem Auge preise den Herrn / und schmälere nicht die Erstlingsgabe deiner Hände!

11 Bei jeder Gabe mache ein heiteres Gesicht / und weihe den Zehnt mit Freude!

12 Gib dem Höchsten, wie er dir gegeben hat, / und gib mit großzügigem Auge nach dem Ertrag der Hand!

13 Denn der Herr ist einer, der vergilt, / und er wird dir siebenfach vergelten.

14 Bestich ihn nicht, denn er wird es nicht annehmen /

15 und vertrau nicht auf ungerechte Opfer! Denn der Herr ist Richter / und es gibt vor ihm kein Ansehen der Person.

16 Er bevorzugt niemanden gegenüber einem Armen, / die Bitte eines ungerecht Behandelten wird er erhören.

17 Er missachtet nicht den Hilferuf der Waise / und die Witwe, wenn sie ihren Jammer ausschüttet.

18 Fließen nicht Tränen der Witwe über die Wangen /

19 und richtet sich der Schrei nicht gegen den, der sie hinabfließen ließ?

20 Wer Gott wohlgefällig dient, wird angenommen / und seine Bitte dringt bis in die Wolken.

21 Das Gebet eines Demütigen durchdringt die Wolken, / und bevor es nicht angekommen ist, wird er nicht getröstet / und er lässt nicht nach, bis der Höchste daraufschaut.

22 Und er wird für die Gerechten entscheiden und ein Urteil fällen. / Und der Herr wird gewiss nicht zögern und nicht langmütig sein gegen die Unbarmherzigen, / bis er ihre Hüften zerbrochen hat.

Gerechtigkeit Gottes: 35,23–26

23 An den Völkern wird er Vergeltung üben, / bis er die Menge der Gewalttätigen entfernt / und die Zepter der Ungerechten zerschlagen hat;

24 bis er dem Menschen nach seinen Taten vergolten hat / und die Werke der Menschen nach ihren Absichten;

25 bis er das Urteil über sein Volk gesprochen hat / und sie mit seinem Erbarmen erfreuen wird.

26 Köstlich ist das Erbarmen zur Zeit der Bedrängnis, / wie Regenwolken zur Zeit der Dürre.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten