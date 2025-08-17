Einheitsübersetzung

1 Die Weisheit aller Vorfahren erforscht er / und mit Prophezeiungen beschäftigt er sich.

2 Die Darlegung berühmter Männer bewahrt er / und in die Wendungen der Sinnsprüche dringt er ein.

3 Verborgenes in Sprichwörtern erforscht er / und bei den Rätseln der Sinnsprüche verweilt er.

4 Im Kreis der Großen tut er Dienst / und in Gegenwart von Fürsten wird er gesehen. Das Land fremder Völker bereist er, / denn Gutes und Schlechtes prüft er bei den Menschen.

5 Er richtet sein Herz darauf frühmorgens, / den Herrn, der ihn gemacht hat, zu suchen, / und fleht vor dem Höchsten. Er öffnet seinen Mund zum Gebet / und fleht für seine Sünden.

6 Wenn der Herr, der Große, es will, / wird er mit dem Geist der Erkenntnis erfüllt. Er selbst sprudelt Worte seiner Weisheit hervor / und im Gebet preist er den Herrn.

7 Er selbst lenkt Rat und Wissen / und denkt nach über das, was ihm verborgen ist.

8 Er zeigt seine gelehrte Bildung / und rühmt sich im Gesetz des Bundes mit dem Herrn.

9 Viele loben seine Einsicht; / in Ewigkeit wird sie nicht ausgelöscht. Sein Andenken wird nicht schwinden / und sein Name wird leben von Geschlecht zu Geschlecht.

10 Die Völker werden von seiner Weisheit erzählen / und die Versammlung wird sein Lob verkünden.

11 Wenn er lange lebt, hinterlässt er einen Namen, der mehr ist als tausend andere, / und wenn er aufhört, wird er noch größer.

Lob der guten Ordnung der Schöpfung: 39,12–35

12 Weiterhin will ich mit Überlegung reden; / denn wie der Vollmond bin ich erfüllt.

13 Hört mich an, ihr frommen Söhne, und gedeiht / wie eine Rose, die am Flusslauf wächst!

14 Verströmt Wohlgeruch wie Weihrauch! / Treibt Blüten wie eine Lilie! Verbreitet Wohlgeruch und stimmt ein Loblied an / und preist den Herrn für all die Werke!

15 Macht seinen Namen groß, / preist ihn im Lobgesang! Mit Liedern auf den Lippen und mit Saitenspiel, / so werdet ihr preisend sprechen:

16 Alle Werke des Herrn sind überaus gut / und jeder Befehl geschieht zur rechten Zeit.

17 Man kann nicht sagen: Was ist dies? Wozu ist jenes? / Denn alles wird zur rechten Zeit gesucht. Durch sein Wort ist Wasser wie ein Wall aufgerichtet / und durch die Rede seines Mundes die Wasserspeicher.

18 Durch seinen Befehl geschieht alles, was ihm gefällt, / und es gibt niemanden, der sein rettendes Handeln mindert.

19 Die Werke aller Menschen liegen vor ihm, / nichts ist vor seinen Augen zu verbergen.

20 Von Ewigkeit zu Ewigkeit betrachtet er sie / und nichts ist vor ihm wunderbar.

21 Man kann nicht sagen: Was ist dies? Wozu ist jenes? / Denn alles ist für seine Verwendung geschaffen.

22 Sein Segen hat wie ein Fluss alles bedeckt / und wie eine Überschwemmung Trockenes trunken gemacht;

23 so nimmt sein Zorn Völker zum Erbe, / so wie er Wasser in Salzwasser verwandelt hat.

24 Seine Wege sind gerade für die Frommen, / so wie sie für die Gesetzlosen ein Anstoß sind.

25 Gutes ist für die Guten von Anbeginn erschaffen, / so für die Sünder Schlechtes.

26 Anfang alles Notwendigen für das Leben des Menschen sind: / Wasser und Feuer, Eisen und Salz, feinstes Weizenmehl, Milch und Honig, / das Blut der Traube, Olivenöl und Kleidung.

27 All dies dient den Frommen zum Guten, / ebenso wendet es sich den Sündern zum Schlechten.

28 Es gibt Winde, die für die Vergeltung geschaffen sind, / in ihrer Wut verstärken sie ihre Schläge. Zur Zeit der Vollendung werden sie ihre Kraft ausschütten / und die Wut dessen stillen, der sie gemacht hat.

29 Feuer und Hagel, Hunger und Tod, / all dies ist zur Vergeltung geschaffen:

30 die Zähne der wilden Tiere, Skorpione und Vipern, / das Schwert, das Vergeltung übt zur Vernichtung der Gottlosen.

31 An seinem Gebot werden sie sich freuen, / sie werden bereitstehen auf Erden, wo sie nötig sind, / und zur rechten Zeit werden sie das Wort nicht übertreten.

32 Deswegen stand es von Anfang an für mich fest / und ich habe nachgedacht und es schriftlich niedergelegt:

33 Die Werke des Herrn sind alle gut / und alles Notwendige wird er zu seiner Stunde gewähren.

34 Man kann nicht sagen: Dies ist schlechter als das. / Denn alles wird zur rechten Zeit geschätzt.

35 Nun singt Loblieder mit ganzem Herzen und mit eurem Mund / und preist den Namen des Herrn!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten