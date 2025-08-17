Einheitsübersetzung online lesen
Einheitsübersetzung
LOBLIED AUF DIE VÄTER: 44,1–51,30
Gottes Herrlichkeit und Weisheit in der Geschichte: 44,1–15
1 Der Väter Lobgesang Preisen wir nun die berühmten Männer, / unsere Väter der Abstammung nach.
2 Viel Herrlichkeit hat der Herr geschaffen, / seine Größe von Ewigkeit her:
3 Herrscher in ihren Königreichen / und namhafte Männer mit Macht, Ratgeber mit ihrem Verständnis, / Verkünder mit Prophezeiungen;
4 Anführer des Volkes durch Ratschläge / und durch das Verständnis für die Bildung des Volkes / - weise Worte sind in ihrer Erziehung;
5 Erfinder musikalischer Weisen / und Verfasser dichterischer Schriften;
6 reiche Männer, ausgestattet mit Kraft, / die zum Frieden beitragen in ihren Wohngebieten;
7 all diese wurden durch Generationen hindurch geehrt / und in ihren Tagen wurde ihnen Ruhm zuteil.
8 Manche von ihnen hinterließen einen Namen, / sodass man ihr Lob erzählte.
9 An manche aber gibt es keine Erinnerung, / sie sind ausgelöscht, als ob sie nie existiert hätten. Sie waren, als wären sie nicht gewesen, / so auch ihre Kinder nach ihnen.
10 Aber diese waren Männer des Erbarmens, / deren gerechte Taten nicht vergessen worden sind.
11 Bei ihren Nachkommen hat es Bestand / und ein gutes Erbe sind ihre Nachfahren.
12 Ihre Nachkommen hielten an den Bundesschlüssen fest / und ihre Kinder um ihretwegen.
13 Bis in Ewigkeit haben ihre Nachkommen Bestand / und ihr Ruhm wird nicht ausgelöscht.
14 Ihre Leiber sind in Frieden bestattet worden / und ihr Name lebt für Generationen.
15 Von ihrer Weisheit werden Völker erzählen / und ihr Lob verkündet die Versammlung.
Henoch und Noach: 44,16–18
16 Henoch fand Gefallen beim Herrn und wurde entrückt; / ein Beispiel der Umkehr für Generationen.
17 Noach wurde untadelig und gerecht befunden, / zur Zeit des Zorns war er der Lösepreis; seinetwegen blieb ein Rest auf Erden übrig, / als die Flut kam.
18 Bünde für die Ewigkeit wurden um seinetwillen errichtet: / Nie mehr sollen alle Lebewesen durch eine Flut vertilgt werden.
Abraham, Isaak und Jakob: 44,19–23
19 Abraham ist der große Vater einer Menge von Völkern, / kein Makel wurde an seiner Ehre gefunden;
20 er hielt das Gesetz des Höchsten / und trat mit ihm in einen Bund; an seinem Fleisch errichtete er den Bund / und in der Erprobung wurde er treu befunden.
21 Deshalb sicherte er ihm mit einem Eid zu, / dass die Völker in seiner Nachkommenschaft gesegnet werden, und ihn zahlreich zu machen wie den Staub der Erde / und seine Nachkommenschaft zu erhöhen wie die Sterne und ihnen ein Erbe zu geben von Meer zu Meer, / vom Fluss bis ans Ende der Erde.
22 Auch Isaak hat er es so zugesichert / wegen seines Vaters Abraham. Den Segen für alle Menschen und den Bund /
23 ließ er ruhen auf Jakobs Haupt. Er hat ihn mit seinen Segnungen anerkannt / und gab sie ihm zum Erbe; er bestimmte seine Anteile / und verteilte sie unter den zwölf Stämmen. Von ihm ließ er einen Mann des Erbarmens ausgehen, / der in den Augen aller Lebenden Gefallen fand.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten