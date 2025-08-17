Einheitsübersetzung

LOBLIED AUF DIE VÄTER: 44,1–51,30

Gottes Herrlichkeit und Weisheit in der Geschichte: 44,1–15

1 Der Väter Lobgesang Preisen wir nun die berühmten Männer, / unsere Väter der Abstammung nach.

2 Viel Herrlichkeit hat der Herr geschaffen, / seine Größe von Ewigkeit her:

3 Herrscher in ihren Königreichen / und namhafte Männer mit Macht, Ratgeber mit ihrem Verständnis, / Verkünder mit Prophezeiungen;

4 Anführer des Volkes durch Ratschläge / und durch das Verständnis für die Bildung des Volkes / - weise Worte sind in ihrer Erziehung;

5 Erfinder musikalischer Weisen / und Verfasser dichterischer Schriften;

6 reiche Männer, ausgestattet mit Kraft, / die zum Frieden beitragen in ihren Wohngebieten;

7 all diese wurden durch Generationen hindurch geehrt / und in ihren Tagen wurde ihnen Ruhm zuteil.

8 Manche von ihnen hinterließen einen Namen, / sodass man ihr Lob erzählte.

9 An manche aber gibt es keine Erinnerung, / sie sind ausgelöscht, als ob sie nie existiert hätten. Sie waren, als wären sie nicht gewesen, / so auch ihre Kinder nach ihnen.

10 Aber diese waren Männer des Erbarmens, / deren gerechte Taten nicht vergessen worden sind.

11 Bei ihren Nachkommen hat es Bestand / und ein gutes Erbe sind ihre Nachfahren.

12 Ihre Nachkommen hielten an den Bundesschlüssen fest / und ihre Kinder um ihretwegen.

13 Bis in Ewigkeit haben ihre Nachkommen Bestand / und ihr Ruhm wird nicht ausgelöscht.

14 Ihre Leiber sind in Frieden bestattet worden / und ihr Name lebt für Generationen.

15 Von ihrer Weisheit werden Völker erzählen / und ihr Lob verkündet die Versammlung.

Henoch und Noach: 44,16–18

16 Henoch fand Gefallen beim Herrn und wurde entrückt; / ein Beispiel der Umkehr für Generationen.

17 Noach wurde untadelig und gerecht befunden, / zur Zeit des Zorns war er der Lösepreis; seinetwegen blieb ein Rest auf Erden übrig, / als die Flut kam.

18 Bünde für die Ewigkeit wurden um seinetwillen errichtet: / Nie mehr sollen alle Lebewesen durch eine Flut vertilgt werden.

Abraham, Isaak und Jakob: 44,19–23

19 Abraham ist der große Vater einer Menge von Völkern, / kein Makel wurde an seiner Ehre gefunden;

20 er hielt das Gesetz des Höchsten / und trat mit ihm in einen Bund; an seinem Fleisch errichtete er den Bund / und in der Erprobung wurde er treu befunden.

21 Deshalb sicherte er ihm mit einem Eid zu, / dass die Völker in seiner Nachkommenschaft gesegnet werden, und ihn zahlreich zu machen wie den Staub der Erde / und seine Nachkommenschaft zu erhöhen wie die Sterne und ihnen ein Erbe zu geben von Meer zu Meer, / vom Fluss bis ans Ende der Erde.

22 Auch Isaak hat er es so zugesichert / wegen seines Vaters Abraham. Den Segen für alle Menschen und den Bund /

23 ließ er ruhen auf Jakobs Haupt. Er hat ihn mit seinen Segnungen anerkannt / und gab sie ihm zum Erbe; er bestimmte seine Anteile / und verteilte sie unter den zwölf Stämmen. Von ihm ließ er einen Mann des Erbarmens ausgehen, / der in den Augen aller Lebenden Gefallen fand.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten