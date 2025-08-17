Einheitsübersetzung

Josua, Kaleb und die Richter: 46,1–12

1 Stark im Krieg ist Josua, der Sohn Nuns / und Nachfolger des Mose in Prophezeiungen. Er wurde seinem Namen entsprechend / groß aufgrund der Rettung seiner Erwählten, um Vergeltung zu üben an den aufständischen Feinden, / auf dass er Israel zum Erben mache.

2 Wie wurde er gerühmt für das Erheben seiner Hände / und für das Ausstrecken des Schwertes gegen Städte.

3 Wer vor ihm trat so auf? / Denn er selbst hat die Kriege des Herrn geführt.

4 Wurde nicht von seiner Hand die Sonne angehalten / und wurde nicht ein Tag zu zweien?

5 Er rief den Höchsten, den Mächtigen an, / als ihn die Feinde ringsum bedrängten; und der große Herr erhörte ihn / mit Hagelkörnern von gewaltiger Kraft.

6 Er schleuderte Krieg auf das fremde Volk, / im Hinabsteigen vernichtete er die Gegner, damit die Fremdvölker seine volle Rüstung erkennen, / dass er seinen Krieg vor dem Herrn führt; / denn er ist dem Mächtigen gefolgt.

7 In den Tagen des Mose übte er Barmherzigkeit, / er selbst und Kaleb, der Sohn Jefunnes, um sich der Versammlung entgegenzustellen, / um das Volk von der Sünde abzuhalten / und um das Murren der Bosheit zum Schweigen zu bringen.

8 Und dies sind die beiden, die gerettet wurden, / von sechshunderttausend des Fußvolkes, um sie in das Erbe zu führen, / in das Land, in dem Milch und Honig fließen.

9 Der Herr gab Kaleb Kraft. / Bis ins Alter blieb sie ihm erhalten, damit er auf die Höhe des Landes gelangte, / und seine Nachkommenschaft behielt das Erbe.

10 Dadurch sollen alle Söhne Israels sehen, / dass es gut ist, dem Herrn zu folgen.

11 Auch die Richter, jeder mit seinem Namen: / Soweit ihr Herz nicht Unzucht trieb und soweit sie sich nicht abwandten vom Herrn, / soll ihr Andenken zum Segen sein.

12 Ihre Knochen sollen von ihrer Stätte emporsprossen / und ihr Name werde übertragen / auf ihre gerühmten Söhne.

Samuel: 46,13–20

13 Geliebt von seinem Herrn ist Samuel; / als Prophet des Herrn setzte er das Königtum ein / und salbte Herrscher für sein Volk.

14 Im Gesetz des Herrn richtete er die Versammlung / und der Herr schaute herab auf Jakob.

15 In seinem Glauben erwies er sich als verlässlicher Prophet / und in seinen Worten wurde er als glaubwürdiger Seher erkannt.

16 Er rief den Herrn, den Mächtigen, an, / als seine Feinde ihn ringsum bedrängten / bei der Darbringung eines Milchlammes.

17 Da donnerte der Herr vom Himmel her / und mit großem Widerhall ließ er seine Stimme hören.

18 Er vernichtete die Anführer der Tyrer / und alle Herrscher der Philister.

19 Vor der Zeit seines Entschlafens für die Ewigkeit bezeugte er / in Gegenwart des Herrn und seines Gesalbten: Von Reichtümern bis Sandalen, / von keinem Lebenden habe ich etwas angenommen. / Und kein Mensch hat ihm etwas vorgeworfen.

20 Nachdem er entschlafen war, prophezeite er noch / und zeigte dem König dessen Ende an. Aus der Erde erhob er seine Stimme zur Prophezeiung, / um die Gesetzlosigkeit des Volkes zu tilgen.

