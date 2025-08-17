Einheitsübersetzung

David: 47,1–11

1 Nach diesem stand Natan auf, / um in den Tagen Davids zu prophezeien.

2 Wie Fett ausgesondert wird vom Heilsopfer, / so war es David von den Söhnen Israels.

3 Mit Löwen spielte er wie mit jungen Ziegen, / mit Bären wie mit Lämmern der Herden.

4 Hat er nicht in seiner Jugend einen Riesen getötet / und die Schmach des Volkes beseitigt, indem er die Hand mit der Steinschleuder erhob / und die Prahlerei Goliats zunichtemachte?

5 Denn er hatte den Herrn, den Höchsten, angerufen / und der gab seiner Rechten Kraft, um einen im Krieg geübten Menschen zu beseitigen, / um die Macht seines Volkes zu erhöhen.

6 So ehrten sie ihn unter Zehntausenden / und lobten ihn mit Preisungen auf den Herrn, / indem sie ihm eine Ehrenkrone brachten.

7 Denn er vernichtete die Feinde ringsum / und erniedrigte die gegnerischen Philister, / bis heute hat er ihre Macht gebrochen.

8 Bei all seinem Tun legte er ein Bekenntnis ab / zum Heiligen, dem Höchsten, mit einem Wort der Verherrlichung; mit seinem ganzen Herzen sang er ein Loblied / und er liebte den, der ihn gemacht.

9 Er stellte Psalmensänger auf gegenüber dem Opferaltar, / um durch ihren Klang die Lieder zu versüßen, / und täglich werden sie ihn mit ihren Gesängen loben.

10 Er verlieh den Festen Glanz / und ordnete die Festzeiten bis zur Vollendung, durch ihr Lob seines heiligen Namens / und den Widerhall vom frühen Morgen im Heiligtum.

11 Der Herr nahm seine Sünden weg / und erhöhte seine Macht für die Ewigkeit. Er gab ihm den Bund der Könige / und den Thron der Herrlichkeit in Israel.

Salomo: 47,12–25

12 Nach ihm erhob sich ein verständiger Sohn / und seinetwegen wohnte er in weitem Raum.

13 Salomo regierte als König in Friedenszeiten; / ihm hat Gott ringsum Ruhe verschafft, damit er seinem Namen ein Haus baue / und ein Heiligtum für die Ewigkeit bereite.

14 Wie weise warst du in deiner Jugend / und übervoll wie ein Strom von Einsicht.

15 Dein Verstand umfasste die Erde / und du erfülltest sie mit rätselhaften Gleichnissen.

16 Bis zu fernen Inseln gelangte dein Ruf / und du wurdest geliebt in deinem Frieden.

17 In Liedern, Sprichworten, Gleichnissen / und in Deutungen hat man dich vielerorts bewundert.

18 Im Namen des Herrn, des Gottes, / der als Gott Israels ausgerufen wird, hast du Gold wie Zinn gesammelt / und Silber wie Blei vermehrt.

19 Du hast mit Frauen geschlafen / und hast ihnen Macht über deinen Leib gegeben.

20 Du hast einen Makel auf deine Ehre gebracht / und deine Nachkommenschaft entweiht, indem du Zorn über deine Kinder heraufbeschworen / und Schmerz verursacht hast durch deine Unvernunft,

21 sodass eine doppelte Herrschaft entstanden ist / und aus Efraim ein ungehorsames Königreich hervorging.

22 Aber der Herr lässt nicht ab von seinem Erbarmen / und keines seiner Worte geht verloren; die Nachfahren seines Erwählten löscht er nicht aus / und die Nachkommenschaft seines Geliebten nimmt er nicht weg. Er hat Jakob einen Rest gelassen / und dem David einen Wurzelspross aus ihm selbst.

23 Salomo legte sich bei den Vätern zur Ruhe / und hinterließ nach sich aus seiner Nachkommenschaft des Volkes Unvernunft und jemand, dem Einsicht mangelt: / Rehabeam, der durch seinen Entschluss das Volk zum Abfall brachte, / und Jerobeam, der Sohn Nebats, der Israel zur Sünde verführte / und Efraim den Weg der Sünde wies.

24 Ihre Sünden sind so zahlreich geworden, / dass man sie aus ihrem Land vertrieb.

25 Sie haben nach jeder Schlechtigkeit getrachtet, / bis Vergeltung über sie gekommen ist.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten