Von Joschija bis Nehemia: 49,1–13

1 Die Erinnerung an Joschija gleicht einer Mischung aus Räucherwerk, / zubereitet durch die Arbeit eines Salbenmischers; in aller Munde wird sie süß werden wie Honig / und wie Musik beim Weingelage.

2 Er wurde bei der Umkehr des Volkes richtig geleitet / und beendete die Gräuel der Gesetzlosigkeit.

3 Er richtete sein Herz auf den Herrn aus / und verhalf in den Tagen der Gesetzlosen der Frömmigkeit zum Sieg.

4 Außer David, Hiskija und Joschija / haben alle Verfehlungen begangen, denn sie haben das Gesetz des Höchsten verlassen, / die Könige von Juda sind verschwunden.

5 Denn sie gaben ihre Macht anderen / und ihre Ehre einem fremden Volk.

6 Sie zündeten die auserwählte Stadt des Heiligtums an / und verwüsteten ihre Straßen

7 wegen des Jeremia; denn sie haben ihm Schlimmes angetan. / Er wurde schon im Mutterleib als Prophet geheiligt, um zu entwurzeln, Schlimmes zu tun und zu vernichten, / ebenso um aufzubauen und einzupflanzen.

8 Ezechiel - er schaute eine Vision der Herrlichkeit, / die er ihm gezeigt hatte auf dem Thronwagen der Kerubim;

9 denn man erinnerte sich auch der Feinde bei heftigem Regen / und tat denen Gutes, die gerade Wege gehen.

10 Weiters die Gebeine der Zwölf Propheten - / mögen sie emporsprossen von ihrer Stätte; denn sie haben Jakob ermutigt / und sie befreit durch zuversichtliche Hoffnung.

11 Wie können wir Serubbabel rühmen? / Er war wie ein Siegelring an der rechten Hand,

12 so auch Jeschua, der Sohn des Jozadak, / die in ihren Tagen ein Haus bauten und dem Herrn den heiligen Tempel aufgerichtet haben, / der zu ewiger Herrlichkeit bestimmt ist.

13 Auch von Nehemia betrifft die Erinnerung vieles: / Er war es, der unsere zusammengestürzten Mauern aufgerichtet, der Tore und Riegel eingesetzt / und unsere Gebäude wieder aufgebaut hat.

Rückblick: Henoch, Josef, Adam: 49,14–16

14 Niemand wurde auf Erden erschaffen so wie Henoch, / denn er wurde von der Erde hinweggenommen.

15 Und kein Mann war wie Josef, / ein Anführer der Brüder, eine Stütze des Volkes, / auch seine Gebeine haben sie aufbewahrt.

16 Sem und Set wurden unter den Menschen gerühmt / und über allen anderen Lebewesen in der Schöpfung steht Adam.

