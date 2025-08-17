Einheitsübersetzung

1 Verlass dich nicht auf deinen Reichtum / und sag nicht: Mir genügt er!

2 Folge nicht deiner Seele und deiner Kraft, / um nach den Begierden deines Herzens zu leben!

3 Sag nicht: Wer wird Macht über mich haben? / Denn der Herr wird gewiss Vergeltung üben.

4 Sag nicht: Ich habe gesündigt und was ist mir geschehen? / Denn der Herr ist langmütig.

5 Sei dir der Vergebung nicht zu sicher, / wenn du Sünde auf Sünde häufst!

6 Sag nicht: Sein Mitleid ist groß, / die Menge meiner Sünden wird er verzeihen. Denn Erbarmen und Zorn sind bei ihm; / auf den Sündern ruht sein Grimm.

7 Zögere nicht, dich zum Herrn zu bekehren, / und verschieb es nicht Tag für Tag! Denn plötzlich wird der Zorn des Herrn hervorbrechen / und zur Zeit der Vergeltung wirst du zugrunde gehen.

8 Verlass dich nicht auf ungerechte Reichtümer, / denn sie werden dir am Tag des Unglücks nichts nützen!

Verantwortete Rede: 5,9–6,4

9 Worfle nicht bei jedem Wind / und geh nicht auf jedem Pfad! / So macht es der doppelzüngige Sünder.

10 Sei fest in deiner Überzeugung / und nur eines sei dein Wort!

11 Sei schnell in deinem Hören / und erhebe mit Bedacht deine Stimme zur Antwort!

12 Wenn du Einsicht hast, antworte dem Nächsten, / wenn aber nicht, sei deine Hand auf deinem Mund!

13 Ehre und Verachtung liegen im Geschwätz; / die Zunge des Menschen bringt ihn zu Fall.

14 Du sollst nicht Einflüsterer genannt werden / und sei nicht hinterhältig mit deiner Zunge! Denn den Dieb trifft Schande / und schlimmes Urteil den Doppelzüngigen.

15 Im Großen wie im Kleinen verfehle dich nicht!

