Einheitsübersetzung

Warnung vor Sünden und Selbstüberschätzung: 7,1–17

1 Tu nichts Böses, so wird auch dich nichts Böses treffen! /

2 Bleib dem Unrecht fern, so wird es auch dich meiden!

3 Sohn, säe nicht in Furchen des Unrechts / und du wirst es nicht siebenfach ernten!

4 Begehre nicht vom Herrn eine hohe Stellung / und auch nicht vom König einen Ehrensitz!

5 Halte dich nicht für gerecht vor dem Herrn / und vor einem König stelle deine Weisheit nicht zur Schau!

6 Begehr nicht, Richter zu werden, / du wirst nicht stark genug sein, Ungerechtigkeiten zu beseitigen! Dann brauchst du nicht Scheu zu haben vor dem Angesicht eines Mächtigen / und wirst mit deiner Rechtschaffenheit keinen Anstoß geben.

7 Verfehle dich nicht gegen die Volksmenge einer Stadt, / unterwirf dich nicht der Masse!

8 Verstrick dich nicht zweimal in eine Sünde, / denn schon beim ersten Mal wirst du nicht ungestraft bleiben!

9 Sag nicht: Auf die Menge meiner Gaben wird er sehen, / und wenn ich dem höchsten Gott opfere, wird er es gnädig annehmen!

10 Sei nicht kleinmütig bei deinem Gebet / und unterlasse es nicht, Liebestaten zu erweisen!

11 Verlache nicht einen Menschen, dessen Seele verbittert ist, / denn es gibt einen, der erniedrigt und der erhöht!

12 Ziehe nicht eine Furche der Lüge über deinen Bruder, / auch einem Freund tu Ähnliches nicht an!

13 Jede Lüge missfalle dir, / denn das Verharren in ihr führt nicht zum Guten!

14 Schwatze nicht in der Menge der Ältesten / und wiederhole nicht Worte bei deinem Gebet!

15 Hasse nicht anstrengende Arbeit, / auch nicht den Ackerbau, der vom Höchsten begründet worden ist!

16 Rechne dich selbst nicht zur Menge der Sünder! / Bedenke, dass der Zorn nicht säumen wird!

17 Demütige dich zutiefst, / denn die Vergeltung für einen Gottlosen ist Feuer und Wurm!

Verhalten im engsten persönlichen Umfeld: 7,18–28

18 Tausche keinen Freund für Geld, / schon gar nicht einen leiblichen Bruder für Gold aus Ofir!

19 Verachte nicht eine weise und gute Frau, / denn ihre Liebenswürdigkeit ist mehr wert als Gold!

20 Behandle einen Sklaven nicht schlecht, der wirklich arbeitet, / auch nicht einen Lohnarbeiter, der sich ganz einsetzt!

21 Einen verständigen Sklaven sollst du lieben. / Verweigere ihm die Freilassung nicht!

22 Hast du Viehbestand? Achte auf ihn, / und wenn er dir nützlich ist, soll er bei dir verbleiben!

23 Hast du Kinder? Erziehe sie! / Beuge ihren Nacken von Jugend an!

24 Hast du Töchter? Gib Acht auf ihren Leib! / Zeig ihnen kein zu freundliches Gesicht!

25 Gib eine Tochter aus dem Haus und du hast ein großes Werk vollbracht / und gib sie einem verständigen Mann!

26 Hast du eine Frau, die dir entspricht? Verstoße sie nicht! / Einer Verhassten vertraue nicht!

27 Mit ganzem Herzen ehre deinen Vater / und vergiss nicht der Mutter Wehen!

28 Erinnere dich, dass du durch sie geworden bist! / Wie wirst du ihnen zurückgeben, was sie dir gegeben haben?

Religiöse und soziale Pflichten: 7,29–36

29 Mit deiner ganzen Seele achte den Herrn! / Bewundere seine Priester!

30 Mit ganzer Kraft liebe den, der dich geschaffen hat! / Und seine Diener lass nicht im Stich!

31 Fürchte den Herrn und ehre den Priester! / Gib ihm den Anteil, wie es dir geboten ist: ein Erstlingsopfer, ein Schuldopfer und eine Gabe von Schulterstücken, / ein Opfer der Heiligung und ein Erstlingsopfer von Heiligem.

32 Auch dem Armen streck deine Hand entgegen, / damit dein Segen vollkommen werde!

33 Die Gunst einer Gabe werde jedem Lebenden zuteil, / auch einem Toten verweigere nicht eine Gunst!

34 Entzieh dich nicht den Weinenden, / mit den Trauernden trauere!

35 Zögere nicht, einen Kranken zu besuchen, / denn dafür wirst du geliebt!

36 Bei all deinen Worten bedenke dein Ende / und du wirst in Ewigkeit nicht sündigen!

