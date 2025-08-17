Einheitsübersetzung

Kluger Umgang mit Frauen: 9,1–9

1 Sei nicht eifersüchtig auf die Frau an deiner Brust / und gib keine schlechte Unterweisung gegen dich selbst!

2 Gib deine Seele nicht einer Frau hin, / sonst tritt sie deine Stärke mit Füßen!

3 Nähere dich nicht einer Frau, die eine Hetäre ist, / damit du nicht in ihre Schlingen gerätst!

4 Verkehre nicht mit einer Saitenspielerin, / damit du nicht durch ihre Künste gefangen wirst!

5 Stelle nicht einer Jungfrau nach, / damit du nicht ihretwegen der Strafe verfällst!

6 Gib deine Seele nicht Huren hin, / damit du nicht dein Erbe zugrunde richtest!

7 Schau nicht umher auf den Straßen der Stadt / und an ihren abgelegenen Orten treib dich nicht herum!

8 Wende das Auge von einer wohlgeformten Frau ab / und blick nicht begehrlich auf eine fremde Schönheit! Durch die Schönheit einer Frau sind schon viele verführt worden; / daran entzündet sich Liebe wie Feuer.

9 Mit einer verheirateten Frau sitz nie zusammen, / auch vermeide Weingelage mit ihr, damit du ihr nicht deine Seele zuwendest / und du in deiner Leidenschaft nicht ins Verderben stürzt!

Kluger Umgang mit Männern: 9,10–18

10 Gib einen alten Freund nicht auf, / denn ein neuer gleicht ihm nicht: neuer Wein, neuer Freund; / wenn er alt geworden ist, wirst du ihn mit Freude trinken.

11 Sei nicht eifersüchtig auf das Ansehen eines Sünders, / denn du weißt nicht, was sein Untergang sein wird!

12 Hab kein Gefallen an dem, was dem Gottlosen gefällt, / bedenke, sie werden bis zum Hades nicht gerechtfertigt!

13 Halt dich weit entfernt von einem Menschen, der Macht hat zu töten, / und du wirst keine Todesangst zu fürchten haben! Wenn du aber nahe an ihn herankommst, mach keinen Fehler, / damit er dir nicht dein Leben nimmt! Erkenne, dass du dich inmitten von Fallstricken bewegst / und auf den Zinnen einer Stadt herumgehst!

14 Nimm Rücksicht auf die Nächsten gemäß deiner Kraft! / Berate dich mit Weisen!

15 Mit Verständigen soll deine Überlegung geschehen / und dein ganzes Reden kreise um das Gesetz des Höchsten!

16 Gerechte Männer seien deine Tischgenossen / und in der Furcht des Herrn bestehe dein Ruhm!

17 Ein Werk aus Künstlerhand wird gelobt / und ein Führer des Volkes, der weise ist in seiner Rede.

18 Gefürchtet ist in seiner Stadt ein Großmaul / und der in seiner Rede Unbedachte wird gehasst.

