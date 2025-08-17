Einheitsübersetzung

1 Ein weiser Sohn ist die Frucht der Erziehung des Vaters, / der zuchtlose aber hört nicht auf Mahnung.

2 Von der Frucht seiner Worte zehrt der Gute, / aber die Verräter begehren Gewalttat.

3 Wer seine Lippen hütet, bewahrt sein Leben, / wer seinen Mund aufreißt, den trifft Verderben.

4 Das Verlangen des Faulen regt sich vergebens, / das Verlangen der Fleißigen wird befriedigt.

5 Verlogene Worte hasst der Gerechte, / der Frevler handelt schändlich und schimpflich.

6 Gerechtigkeit behütet den Schuldlosen auf seinem Weg, / den Frevel bringt die Sünde zu Fall.

7 Mancher stellt sich reich und hat doch nichts, / ein anderer stellt sich arm und hat großen Besitz.

8 Der Reichtum eines Mannes ist das Lösegeld für sein Leben, / der Arme jedoch hört keine Drohung.

9 Das Licht der Gerechten strahlt auf, / die Lampe der Frevler erlischt.

10 Durch Hochmut entsteht nur Streit, / wer sich beraten lässt, bei dem ist Weisheit.

11 Nichtiger Reichtum schwindet, / wer Stück für Stück sammelt, gewinnt mehr.

12 Hingehaltene Hoffnung macht das Herz krank, / erfülltes Verlangen ist ein Lebensbaum.

13 Wer das Wort missachtet, erleidet Verlust, / wer Ehrfurcht hat vor dem Gebot, macht Gewinn.

14 Die Unterweisung des Weisen ist ein Lebensquell, / um den Schlingen des Todes zu entgehen.

15 Rechte Einsicht bringt Gunst, / aber den Verrätern bringt ihr Verhalten den Untergang.

16 Jeder Kluge handelt mit Überlegung, / der Tor verbreitet nur Dummheit.

17 Ein gewissenloser Bote stürzt ins Unheil, / ein zuverlässiger Bote bringt Heilung.

18 Armut und Schande erntet ein Verächter der Zucht, / doch wer Tadel beherzigt, wird geehrt.

19 Ein erfüllter Wunsch tut dem Herzen wohl, / vom Bösen zu lassen ist dem Toren ein Gräuel.

20 Wer mit Weisen umgeht, wird weise, / wer mit Toren verkehrt, dem geht es übel.

21 Unglück verfolgt die Sünder, / den Gerechten wird mit Gutem vergolten.

22 Der Gute hinterlässt seinen Enkeln das Erbe, / der Besitz des Sünders wird für den Gerechten aufgespart.

23 Der neugepflügte Acker der Armen gibt reichlich Nahrung, / aber manches wird durch Unrecht weggenommen.

24 Wer die Rute spart, hasst seinen Sohn, / wer ihn liebt, nimmt ihn früh in Zucht.

25 Der Gerechte hat zu essen, bis sein Hunger gestillt ist, / der Bauch der Frevler aber muss darben.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten